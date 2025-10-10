Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel por el Reducido: horario, árbitro, entradas y tv

Gimnasia de Jujuy comenzará su participación en el Reducido de la Primera Nacional , donde recibirá a San Miguel en los octavos de final. El encuentro contará con público visitante y se disputará a partido único, con ventaja deportiva para el equipo dirigido por Matías Módolo.

Fútbol. Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Te contamos todos los detalles del choque que definirá quién pasa a la segunda fase del Reducido por el ascenso a Primera División.

El choque entre Gimnasia de Jujuy y el "Trueno Verde" se disputará este domingo 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El partido será transmitido por TyC Sports , y también podrá verse por la pantalla de Canal 4, en frecuencia analógica 17 y frecuencia HD 23.

AFA determinó que el partido será dirigido por Bruno Amiconi. Quien estará acompañado por Matías Bianchi, como asistente 1; Matías Coria, asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Cabe recordar que la última vez que Bruno Amiconi arbitró al Lobo jujeño fue en el clásico ante Central Norte, también disputado en el Estadio 23 de Agosto. En aquel encuentro, los dirigidos por Matías Módolo vencieron a los salteños 1-0. Durante el partido fue expulsado Francisco Maidana, quien posteriormente recibió dos fechas de suspensión.

bruno amiconi arbitro Bruno Amiconi - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Cómo conseguir las entradas para ver Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

La venta de entradas comenzará este sábado 11 de octubre en el Estadio 23 de Agosto. Los hinchas del Lobo podrán adquirir sus tickets de manera presencial, solo en efectivo, en el horario de 9 a 12:30, en la boletería de Platea. Además, los socios que tengan la cuota al día podrán ingresar con una persona gratis, aplicándose el sistema de 2x1.

Mientras que los hinchas del Trueno Verde tendrán habilitadas un total de 1.000 populares, con un valor de $30.000. Los hinchas visitantes podrán adquirirlas el domingo 12 de octubre en las boleterías del Estadio 23 de Agosto, ubicadas sobre calle Humahuaca, a partir de las 10 de la mañana y hasta el entretiempo del partido.

