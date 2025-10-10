viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 09:56
Primera Nacional.

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel por el Reducido: horario, árbitro, entradas y tv

Arranca la primera fase del Reducido y Gimnasia de Jujuy recibirá el domingo a San Miguel. En este partido se contará con hinchada visitante.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy&nbsp;

Gimnasia de Jujuy 

Lee además
Hinchada del Lobo.
Reducido.

Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel: los socios del Lobo podrán entrar con un acompañante gratis
Gimnasia de Jujuy y la venta de entradas
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Te contamos todos los detalles del choque que definirá quién pasa a la segunda fase del Reducido por el ascenso a Primera División.

Gimnasia de Jujuy vs San Miguel: horario y árbitro

El choque entre Gimnasia de Jujuy y el "Trueno Verde" se disputará este domingo 12 de octubre, desde las 15 horas, en el Estadio 23 de Agosto. El partido será transmitido por TyC Sports, y también podrá verse por la pantalla de Canal 4, en frecuencia analógica 17 y frecuencia HD 23.

Cabe recordar que la última vez que Bruno Amiconi arbitró al Lobo jujeño fue en el clásico ante Central Norte, también disputado en el Estadio 23 de Agosto. En aquel encuentro, los dirigidos por Matías Módolo vencieron a los salteños 1-0. Durante el partido fue expulsado Francisco Maidana, quien posteriormente recibió dos fechas de suspensión.

bruno amiconi arbitro
Bruno Amiconi - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Bruno Amiconi - Árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Cómo conseguir las entradas para ver Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

La venta de entradas comenzará este sábado 11 de octubre en el Estadio 23 de Agosto. Los hinchas del Lobo podrán adquirir sus tickets de manera presencial, solo en efectivo, en el horario de 9 a 12:30, en la boletería de Platea. Además, los socios que tengan la cuota al día podrán ingresar con una persona gratis, aplicándose el sistema de 2x1.

Mientras que los hinchas del Trueno Verde tendrán habilitadas un total de 1.000 populares, con un valor de $30.000. Los hinchas visitantes podrán adquirirlas el domingo 12 de octubre en las boleterías del Estadio 23 de Agosto, ubicadas sobre calle Humahuaca, a partir de las 10 de la mañana y hasta el entretiempo del partido.

Embed

EN VIVO: la previa de Gimnasia de Jujuy vs San Miguel

Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel: los socios del Lobo podrán entrar con un acompañante gratis

Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel por el Reducido

Gimnasia de Jujuy recibe a San Miguel y habrá público visitante

Lo que se lee ahora
Amaya Simón, campeona en los Juegos Evita. video
Orgullo.

Esfuerzo y superación: la historia de Amaya, la multi campeona jujeña en los Juegos Evita

Por  Federico Franco

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente
Elecciones.

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: "El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel