Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel: los socios del Lobo podrán entrar con un acompañante gratis

Este domingo, los socios de Gimnasia de Jujuy podrán ingresar con un acompañante al estadio 23 de Agosto para alentar al “Lobo” en el partido frente a San Miguel , correspondiente a la primera fase del Reducido por el ascenso.

La dirigencia del club albiceleste informó que la decisión se tomó "en reconocimiento al esfuerzo que hacen los socios todo el año para acompañar al Lobo”.

El encuentro ante San Miguel que se disputará a las 15.10 será clave en las aspiraciones del Lobo , que busca avanzar en el Reducido y mantener viva la ilusión de regresar a la Primera Nacional.

Es importante destacar que el beneficio aplica únicamente para socios con la cuota al día, quienes deberán presentar su carnet al momento de ingresar al estadio.

gimnasia de jujuy Gimnasia de Jujuy.

Venta de entradas para el partido con San Miguel

La venta comenzará este sábado 11 de octubre en el estadio “23 de Agosto”. Los hinchas del Lobo podrán adquirir sus tickets de manera presencial, solo en efectivo, en el horario de 9 a 12:30, en la boletería de Platea, ubicada sobre calle Humahuaca.

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy y San Miguel

El choque por la primera fase del torneo que dará otro lugar en la Liga Profesional, será dirigido por el juez Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Matías Bianchi como asistente 1; Matías Coria como asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Con hinchas visitantes

El partido entre el Lobo y el Trueno Verde, tendrá hinchas del equipo de la provincia de Buenos Aires. La intención es darle al equipo de la provincia de Buenos Aires un total de 1.000 populares. El lugar sería el codo habitual donde van los hinchas visitantes en la popular sur, y tendrían un valor de $30.000.