jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 17:03
Reducido.

Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel: los socios del Lobo podrán entrar con un acompañante gratis

El beneficio será exclusivo para quienes tengan la cuota al día. La medida busca reconocer el apoyo constante de los socios al equipo albiceleste.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Hinchada del Lobo.

Hinchada del Lobo.

Este domingo, los socios de Gimnasia de Jujuy podrán ingresar con un acompañante al estadio 23 de Agosto para alentar al “Lobo” en el partido frente a San Miguel, correspondiente a la primera fase del Reducido por el ascenso.

Lee además
gimnasia se enfrenta ante la visita talleres por la fecha 12

Gimnasia se enfrenta ante la visita Talleres por la fecha 12
Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

La dirigencia del club albiceleste informó que la decisión se tomó "en reconocimiento al esfuerzo que hacen los socios todo el año para acompañar al Lobo”.

Es importante destacar que el beneficio aplica únicamente para socios con la cuota al día, quienes deberán presentar su carnet al momento de ingresar al estadio.

gimnasia de jujuy
Gimnasia de Jujuy.

Gimnasia de Jujuy.

Venta de entradas para el partido con San Miguel

La venta comenzará este sábado 11 de octubre en el estadio “23 de Agosto”. Los hinchas del Lobo podrán adquirir sus tickets de manera presencial, solo en efectivo, en el horario de 9 a 12:30, en la boletería de Platea, ubicada sobre calle Humahuaca.

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy y San Miguel

El choque por la primera fase del torneo que dará otro lugar en la Liga Profesional, será dirigido por el juez Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Matías Bianchi como asistente 1; Matías Coria como asistente 2; y el cuarto árbitro será Jorge Ethem.

Con hinchas visitantes

El partido entre el Lobo y el Trueno Verde, tendrá hinchas del equipo de la provincia de Buenos Aires. La intención es darle al equipo de la provincia de Buenos Aires un total de 1.000 populares. El lugar sería el codo habitual donde van los hinchas visitantes en la popular sur, y tendrían un valor de $30.000.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia se enfrenta ante la visita Talleres por la fecha 12

Qué necesita Gimnasia de Jujuy para pasar de ronda en el Reducido

El día que Miguel Russo ascendió en la cancha de Gimnasia de Jujuy

Gimnasia de Jujuy: así será la venta de entradas para el partido con San Miguel

Árbitro confirmado para Gimnasia de Jujuy vs San Miguel por el Reducido

Lo que se lee ahora
Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel