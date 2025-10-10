viernes 10 de octubre de 2025

10 de octubre de 2025 - 12:03
Orgullo.

Un jujeño será premiado por la Academia Nacional de Ingeniería

Agustín Battaglia será distinguido en diciembre por la Academia Nacional de Ingeniería. "Uno tiene que buscar valorarse por los esfuerzos", dijo el jujeño.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Agustín Battaglia

Un jujeño que se recibió en diciembre de 2024 como ingeniero en la Universidad Austral, será distinguido a fin de año por la Academia Nacional de Ingeniería.

Sobre el proceso, Agustín Battaglia destacó la importancia del acompañamiento de sus compañeros durante la carrera, así como el apoyo emocional de su familia y amigos.

Agustín Battaglia recibirá un premio de la Academia Nacional de Ingeniería

Respecto a la premiación, el joven expresó su alegría al señalar:

“Es un reconocimiento a lo que uno hace, al sacrificio de todos los años”. “Es un reconocimiento a lo que uno hace, al sacrificio de todos los años”.

“Si me remonto a la universidad, fueron años de mucho estudio, de mucho tiempo sacrificándose en otras cosas, enfrentándose a situaciones difíciles y a cosas que uno no entendía”, explicó.

ingeniero agustin battaglia

Por otra parte, Battaglia destacó que, si bien “un premio siempre es lindo”, lo toma como una oportunidad para reconocer también a sus compañeros de facultad.

“Es un premio para todos, porque toda la carrera la hice estudiando en grupo, donde todos poníamos mucho empeño. Gracias a Dios el premio me toca a mí, pero creo que es para todos los que acompañaron todo el camino: mis compañeros, mi familia y mis amigos”, agregó.

Y finalmente, Agustín Battaglia dejó un mensaje: "Me parece muy importante destacar que no hay que entrar a la facultad buscando reconocimientos porque siempre es todo externo. Uno tiene que buscar valorarse por los esfuerzos que hace, pese a los resultados que obtenga. Si uno se queda con el esfuerzo que hace, nunca se va a ir con las manos vacías".

