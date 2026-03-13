Prisión preventiva para "Pichón" Segura tras agredir al diputado Federico Pelli

Marcelo “Pichón” Segura , acusado de agredir al diputado nacional Federico Pelli , continuará detenido luego de que la Justicia ordenara cuatro meses de prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz . Durante la audiencia, el imputado expresó un pedido de disculpas dirigido al legislador.

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“ Le pido disculpas al señor Pelli ”, manifestó Segura ante el juez, aunque el magistrado resolvió igualmente mantener la medida cautelar mientras avanza la investigación del caso.

El juez Raúl Ángel Robin Márquez dispuso su traslado inmediato al complejo penitenciario, tras imputarlo por lesiones graves agravadas por alevosía .

El episodio ocurrió en la ruta nacional 157, a la altura de la localidad tucumana de La Madrid , cuando Segura interceptó al diputado de La Libertad Avanza y le propinó un violento cabezazo.

URGENTE TUCUMÁN|| Empleado de Darío Monteros(JALDO) agredió al Diputado Federico Pelli de LLA cuando iba a aportar con su ayuda. pic.twitter.com/FWNMpYmNLD

El impacto provocó que el legislador sufriera fractura del tabique nasal y un traumatismo, por lo que debió ser atendido y posteriormente intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con la denuncia presentada por Pelli, el ataque ocurrió sin mediar palabras, lo que derivó en la apertura de una causa penal para determinar responsabilidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FreddyGusBorjaB/status/2032129267539071006&partner=&hide_thread=false Diputado @pellifederico Federico Pelli, se encuentra recuperándose. pic.twitter.com/uFGpZm4UWz — FREDDY GUSTAVO BORJA BORJA (@FreddyGusBorjaB) March 12, 2026

Quién es el acusado

Segura es empleado del gobierno de Tucumán y se desempeñaría como personal de seguridad vinculado a dependencias del Ministerio del Interior provincial.

El hecho generó fuerte repercusión política en la provincia y a nivel nacional, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión contra el diputado.