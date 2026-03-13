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13 de marzo de 2026 - 18:56
Policial.

Prisión preventiva para "Pichón" Segura tras agredir al diputado Federico Pelli

El hombre acusado de atacar al legislador nacional en Tucumán pidió disculpas durante la audiencia judicial, pero la Justicia ordenó que permanezca detenido en el penal de Benjamín Paz.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
La agresión al diputado Federico Pelli.

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Le pido disculpas al señor Pelli”, manifestó Segura ante el juez, aunque el magistrado resolvió igualmente mantener la medida cautelar mientras avanza la investigación del caso.

El juez Raúl Ángel Robin Márquez dispuso su traslado inmediato al complejo penitenciario, tras imputarlo por lesiones graves agravadas por alevosía.

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El ataque que derivó en la causa judicial

El episodio ocurrió en la ruta nacional 157, a la altura de la localidad tucumana de La Madrid, cuando Segura interceptó al diputado de La Libertad Avanza y le propinó un violento cabezazo.

El impacto provocó que el legislador sufriera fractura del tabique nasal y un traumatismo, por lo que debió ser atendido y posteriormente intervenido quirúrgicamente.

De acuerdo con la denuncia presentada por Pelli, el ataque ocurrió sin mediar palabras, lo que derivó en la apertura de una causa penal para determinar responsabilidades.

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Quién es el acusado

Segura es empleado del gobierno de Tucumán y se desempeñaría como personal de seguridad vinculado a dependencias del Ministerio del Interior provincial.

El hecho generó fuerte repercusión política en la provincia y a nivel nacional, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la agresión contra el diputado.

Embed - El agresor del diputado Pelli pidió disculpas, pero seguirá preso

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