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30 de abril de 2026 - 09:14
Policial.

Persecución en Salta: secuestraron 439 kilos de hojas de coca y casi 900 paquetes de cigarrillo

La mercadería, valuada en más de $143 millones, era trasladada en cuatro vehículos que intentaron evadir un control sobre la Ruta Nacional 16 de Salta.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Salta: De una caravana de vehículos secuestran 439 kilos de hojas de coca, cajas con paquetes de cigarrillos extranjeros y antenas satelitales

Salta: De una caravana de vehículos secuestran 439 kilos de hojas de coca, cajas con paquetes de cigarrillos extranjeros y antenas satelitales

Salta: Como resultado del operativo, se incautaron 439 kilogramos de hojas de coca en estado natural, 79 cajas junto a 870 paquetes de cigarrillos de procedencia extranjera, cinco antenas satelitales Starlink y tres teléfonos celulares.

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El operativo se concretó en el departamento Anta, sobre la Ruta Nacional 16, cuando efectivos del Escuadrón 45 “Salta” detectaron que un Citroën C4 intentó escapar de un control vehicular haciendo un giro en U. A partir de esa maniobra comenzó una persecución que terminó con la interceptación de otros tres vehículos vinculados al mismo traslado: un Toyota Corolla, un Fiat Siena y una Fiat Titano.

narcotráfico
Salta: De una caravana de vehículos secuestran 439 kilos de hojas de coca, cajas con paquetes de cigarrillos extranjeros y antenas satelitales

Salta: De una caravana de vehículos secuestran 439 kilos de hojas de coca, cajas con paquetes de cigarrillos extranjeros y antenas satelitales

Qué llevaban en los vehículos

Dentro de los rodados, los gendarmes encontraron 439 kilos de hojas de coca, 79 cajas y 870 paquetes de cigarrillos extranjeros, además de cinco antenas satelitales Starlink y tres celulares. Toda la mercadería era transportada sin aval legal y fue valuada en 143.438.010 pesos, una cifra que da dimensión del volumen del cargamento.

Según se informó, los cuatro vehículos circulaban en fila y, al advertir la presencia del control, intentaron huir en distintas direcciones antes de ser alcanzados sobre un camino rural de poco tránsito.

Qué pasó con los conductores

Tras el operativo, la Justicia Federal ordenó el secuestro de toda la mercadería y de los vehículos involucrados. Los conductores quedaron supeditados a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

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