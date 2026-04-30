Persecución en Salta: secuestraron 439 kilos de hojas de coca y casi 900 paquetes de cigarrillo

Gendarmería Nacional desbarató una maniobra de contrabando en el interior de Salta y secuestró una carga millonaria que era trasladada en cuatro vehículos.
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La mercadería, valuada en más de $143 millones, era trasladada en cuatro vehículos que intentaron evadir un control sobre la Ruta Nacional 16 de Salta.
Gendarmería Nacional desbarató una maniobra de contrabando en el interior de Salta y secuestró una carga millonaria que era trasladada en cuatro vehículos.
El operativo se concretó en el departamento Anta, sobre la Ruta Nacional 16, cuando efectivos del Escuadrón 45 “Salta” detectaron que un Citroën C4 intentó escapar de un control vehicular haciendo un giro en U. A partir de esa maniobra comenzó una persecución que terminó con la interceptación de otros tres vehículos vinculados al mismo traslado: un Toyota Corolla, un Fiat Siena y una Fiat Titano.
Dentro de los rodados, los gendarmes encontraron 439 kilos de hojas de coca, 79 cajas y 870 paquetes de cigarrillos extranjeros, además de cinco antenas satelitales Starlink y tres celulares. Toda la mercadería era transportada sin aval legal y fue valuada en 143.438.010 pesos, una cifra que da dimensión del volumen del cargamento.
Tras el operativo, la Justicia Federal ordenó el secuestro de toda la mercadería y de los vehículos involucrados. Los conductores quedaron supeditados a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.
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