10 de febrero de 2026
País.

Aumentan las avionetas vinculadas al narcotráfico en la frontera de Salta

El balance de 2025 revela que las organizaciones criminales perfeccionaron sus métodos para eludir los radares, con un ingreso constante de avionetas.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Relevan que, en 2025, hubo un constante ingreso de narcoavionetas por la frontera de Salta.

Relevan que, en 2025, hubo un constante ingreso de "narcoavionetas" por la frontera de Salta.

Un reporte publicado por colegas de La Nación indicó que durante el año pasado, la provincia de Salta se convirtió en uno de los principales puntos de ingreso de avionetas irregulares al país transportando cargas ilícitas, principalmente drogas. Varias de estas aeronaves aprovecharon el espacio aéreo salteño para entrar a Argentina.

A su vez, destacaron que una vez en el centro del territorio, realizaron descargas de estupefacientes en zonas rurales mediante la técnica conocida como "bombardeo".

A nivel nacional, y a modo de balance de lo ocurrido en 2025, la situación general muestra un incremento en la sofisticación de las organizaciones criminales para evadir los controles de radar.

La frontera de Salta: ¿Por qué cuesta controlarla?

El reporte del diario nacional señala que la frontera norte de la provincia se destaca como un área complicada por su gran extensión y la dificultad de controlar todos los vuelos que ingresan. Esta situación motivó la realización de operativos de seguridad de gran envergadura, que permitieron incautar cientos de kilos de cocaína luego de rastrear trayectorias aéreas sospechosas.

A nivel país, el balance de 2025 evidencia que las organizaciones delictivas han elevado su nivel de sofisticación para eludir los sistemas de radar. La utilización de avionetas con matrículas falsificadas y la práctica de vuelos a muy baja altura facilita que estas aeronaves crucen las fronteras internacionales sin ser detectadas con facilidad.

Relevan que, en 2025, hubo un constante ingreso de narcoavionetas por la frontera de Salta.

En respuesta, las fuerzas federales han reforzado la vigilancia tecnológica en las provincias limítrofes, con el objetivo de reducir el tráfico aéreo ilegal. No obstante, la configuración geográfica de la región y la infraestructura existente siguen representando obstáculos importantes para lograr un control completo del territorio.

Un traficante boliviano en la mira

El informe subraya que en varias de las avionetas vinculadas al narcotráfico detectadas en Argentina surge el nombre de Jorge Adalid Granier Ruiz, un traficante boliviano condenado por encabezar una red dedicada al transporte aéreo de cocaína, actualmente detenido en el penal de Ezeiza.

Un informe publicado en el diario La Nación señaló que, a lo largo del año pasado, la provincia de Salta fue uno de los sitios que fue usado como puerta de entrada para vuelos irregulares.

Granier recibió en enero de 2025 una pena de diez años de prisión en Salta por el traslado de 389 kilos de cocaína incautados en 2020 en Ramallo. A pesar de estar tras las rejas, su nombre continúa apareciendo “como una sombra” en cada aeronave incautada, según señalan los fiscales de Procunar.

Narcoavioneta en Salta.

Es importante recordar que en Salta, el tema cobró notoriedad tras el incidente de la narcoavioneta que se desplomó en la zona de Rosario de la Frontera, un hecho que derivó en varias detenciones.

Además, a raíz de este suceso, en noviembre, la Cámara de Diputados de Salta aprobó un pedido al gobierno nacional para fortalecer la vigilancia del espacio aéreo, con el objetivo de prevenir el ingreso masivo de aeronaves vinculadas al narcotráfico procedentes de Bolivia.

