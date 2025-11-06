viernes 07 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 - 19:40
Policiales.

Caso avioneta narco: el Gobernador de Salta pidió por la ley de derribo

Tras el operativo en el que una avioneta con patente boliviana cargada con cocaína se estrelló en Rosario de la Frontera, habló el gobernador Gustavo Sáenz.

Federico Franco
Federico Franco
Narcotráfico en Salta.

Narcotráfico en Salta.

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió al operativo realizado en Rosario de la Frontera, provincia de Salta, donde una avioneta con patente boliviana cargada con cocaína se estrelló mientras intentaba aterrizar en una pista clandestina. En ese contexto, el mandatario renovó su pedido para avanzar con una ley antiderribo y reforzar la radarización en el norte argentino.

una avioneta narco se estrello en salta: hay dos detenidos
Rosario de la Frontera.

Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos
Hallaron drogaenterrada donde cayó la avioneta narco en Salta
Rastrillajes.

Hallaron droga enterrada donde cayó la avioneta narco en Salta

Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida”, afirmó Sáenz.

Gracias al trabajo conjunto entre la Policía de Salta y las fuerzas federales, se logró un importante operativo y se detuvo a parte de la banda que daba apoyo en tierra y que intentó cubrir la operación”, indicó.

Finalmente, Sáenz subrayó que su gestión continuará impulsando acciones para fortalecer los controles fronterizos y garantizar la seguridad de los salteños.

Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera”, concluyó.

