Caso avioneta narco: el Gobernador de Salta pidió por la ley de derribo

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió al operativo realizado en Rosario de la Frontera , provincia de Salta , donde una avioneta con patente boliviana cargada con cocaína se estrelló mientras intentaba aterrizar en una pista clandestina. En ese contexto, el mandatario renovó su pedido para avanzar con una ley antiderribo y reforzar la radarización en el norte argentino .

Rosario de la Frontera. Una avioneta narco se estrelló en Salta: hay dos detenidos

“ Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida ”, afirmó Sáenz.

Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo. Es necesario, ya lo he pedido en otras oportunidades, que los legisladores nacionales acompañen esta medida. No voy a dar un paso atrás en la lucha contra el narcotráfico. Gracias al… pic.twitter.com/lYZPnLhVWP

“Gracias al trabajo conjunto entre la Policía de Salta y las fuerzas federales, se logró un importante operativo y se detuvo a parte de la banda que daba apoyo en tierra y que intentó cubrir la operación”, indicó.

Finalmente, Sáenz subrayó que su gestión continuará impulsando acciones para fortalecer los controles fronterizos y garantizar la seguridad de los salteños.

“Vamos a seguir dando todas las batallas que sean necesarias para cuidar a los salteños y defender nuestra frontera”, concluyó.