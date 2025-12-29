Estados Unidos destruyó una zona portuaria de Venezuela usada por narcos

Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos destruyó una zona portuaria de Venezuela usada para la carga de drogas en barcos. "Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas" , afirmó el presidente estadounidense.

Conflicto. Estados Unidos incautó un buque petrolero de Venezuela y crece la tensión en el Caribe

El movimiento sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el régimen de Nicolás Maduro. "Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona... y ya no existe" , agregó Trump.

"Estaba en la costa", indicó, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA , ni dónde se produjo el ataque. Trump ya había dicho que autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela.

donald trump Donald Trump y el ataque de Estados Unidos a Venezuela

Qué dice Venezuela

El ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, volvió a arremeter contra Estados Unidos por su despliegue militar con la mira puesta en Venezuela. "No nos van a amargar ni las navidades ni el Año Nuevo, no pueden porque nosotros sabemos cuántas cosas hemos aguantado, cuántas cosas han intentado contra este pueblo", señaló.

Las amenazas de Estados Unidos

Trump sugirió en reiteradas ocasiones que Estados Unidos podría pasar de atacar embarcaciones a realizar operaciones terrestres en Venezuela o en otro país sudamericano, y en las últimas semanas aseguró que ese cambio se produciría “pronto”.

El gobierno estadounidense ha desplegado buques de guerra, incrementado la presencia militar en la región, incautado dos petroleros y perseguido un tercero. La administración Trump sostiene que se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de drogas y busca frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.