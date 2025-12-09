Dos cazabombarderos F18 Super Hornet y un avión de guerra electrónica EA-18G Growler de la Marina de Estados Unidos ingresaron este martes al espacio aéreo sobre el Golfo de Venezuela , cerca del Lago de Maracaibo, en una maniobra que duró alrededor de 40 minutos.

La información fue confirmada por diversos portales de rastreo aeronáutico que monitorearon el desplazamiento de las aeronaves. El incidente ocurrió en un sector del golfo ubicado a unos 160 kilómetros al noreste de Maracaibo , una zona que el gobierno de Nicolás Maduro considera parte de sus aguas interiores al sur del paralelo de Castilletes , límite histórico reclamado por Caracas.

Según el medio venezolano Efecto Cocuyo, el área sobrevolada se encuentra dentro de la delimitación marítima que Venezuela sostiene como propia . De acuerdo con el portal Aviation and Naval Assets, los aviones estadounidenses realizaron tres órbitas cerradas a baja altura.

Cazabombarderos de Estados Unidos sobrevolaron el espacio aéreo de Venezuela (Foto ilustrativa) Cazabombarderos de Estados Unidos sobrevolaron el espacio aéreo de Venezuela (Foto ilustrativa)

También activaron sus radares de búsqueda y operaron bajo reglas de enfrentamiento que habilitaban una respuesta inmediata ante cualquier amenaza. Para analistas militares, el comportamiento sugiere una misión de reconocimiento activo.

Las maniobras de Estados Unidos

El portal La Patilla indicó que el avión Growler encendió su Sistema de Identificación Automática (AIS) al norte de Aruba antes del ingreso, y que los F18 habrían sido desplegados desde el portaaviones USS Gerald R. Ford, el más grande del mundo. Además, horas antes se detectó un dron MQ-4C Triton realizando tareas de observación frente a las costas venezolanas.

Según Efecto Cocuyo, las aeronaves llegaron a aproximarse a menos de doce millas náuticas de la línea de costa antes de apagar sus transpondedores. Se trata, según especialistas, de la aproximación más cercana de aviones militares estadounidenses al territorio continental venezolano registrada hasta ahora.

Fuerte reacción de Venezuela

Tras conocerse la incursión, el jefe negociador del Gobierno y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que Venezuela está preparada para responder ante cualquier acción hostil. “Somos gente de paz, pero tengan la certeza de que si una agresión osa entrar a territorio sagrado de Venezuela, o a nuestro cielo, o a nuestros mares y ríos, vamos a luchar”, afirmó durante la Asamblea de los Pueblos, transmitida por VTV.

Rodríguez acusó a Estados Unidos de buscar “una guerra para asolar a Venezuela” y sostuvo que el país está dispuesto a defenderse “con absoluta certeza” ante una eventual agresión por tierra, cielo o mar. Hasta el momento, Washington no emitió una declaración oficial sobre la incursión