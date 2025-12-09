Donald Trump no descartó una intervención militar en Venezuela: qué dijo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una intervención militar en Venezuela y afirmó que Nicolás Maduro “tiene los días contados”.

En ese mismo contexto, el presidente estadounidense evadió responder más directamente sobre la posibilidad de enviar tropas terrestres, aunque dejó abierta la puerta a una acción directa. “No comento eso”, se excusó ante la pregunta sobre un eventual despliegue, por tratarse de una “estrategia militar” sobre la que no puede revelar datos.

Qué dijo Donald Trump sobre Venezuela En un primer momento, Donald Trump indicó que la dictadura venezolana habría enviado a Estados Unidos personas vinculadas a actividades delictivas. Al respecto, aseguró que entre ellas habría individuos provenientes de prisiones y de instituciones psiquiátricas, así como personas vinculadas a redes de narcotráfico.

Al referirse al Tren de Aragua, el mandatario describió "una expansión de esta organización criminal en el continente ligada al Cártel de los Soles", y psoteriormente, sostuvo que "su administración heredó un sistema fronterizo debilitado". Asimismo, también acusó a la gestión de Joe Biden de no haber controlado la situación migratoria. Las declaraciones surgieron mientras el presidente insistía en que no hablaría de “estrategia militar” con Politico, un medio al que reprochó una cobertura que considera hostil.

Proyecto nuevo - 2025-12-09T124051.805 Las declaraciones del mandatario se difundieron en medio de la escalada de tensiones por la operación “Lanza del Sur”, una ofensiva militar anunciada por el gobierno estadounidense el 13 de noviembre de 2025. Una iniciativa destinada a combatir el tráfico de drogas ilícitas y el denominado “narcoterrorismo” en el hemisferio occidental que ha defendido Trump bajo la premisa de “expulsar a los narcoterroristas del hemisferio occidental”. La operación es liderada por el Comando Sur de Estados Unidos e incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, que llegó al Caribe alrededor del 11 de noviembre de 2025. El grupo de ataque del portaaviones opera junto con destructores, un crucero, un submarino y aeronaves de vigilancia P-8 Poseidón. En total participan unos 15.000 efectivos, entre ellos 4.000 marines. Según la información difundida por el Pentágono, el despliegue forma parte de una campaña que se inició de manera no formal en agosto y que adoptó su nombre oficial en noviembre.

