Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , declaró que el espacio aéreo venezolano debe considerarse “cerrado en su totalidad”. El gobierno de Nicolás Maduro publicó un comunicado oficial luego del anuncio.

En un comunicado Venezuela “denuncia y condena la amenaza colonialista” que intenta afectar la soberanía del país sobre su espacio aéreo”. El aviso llegó en medio de un fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe

“ A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad” , manifestó el mandatario estadounidense.

Como respuesta, el gobierno venezolano señaló que las declaraciones del presidente de Estados Unidos constituyen “una agresión extravagante, ilegal e injustificada” contra el pueblo, y repudia “con absoluta contundencia” la intención de Washington de “aplicar extraterritorialmente su jurisdicción”.

Acusan a EE.UU. de intentar “dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial y la seguridad aeronáutica”, y considera que este tipo de declaraciones representa “un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios elementales del Derecho Internacional”.

Agregan que estas acciones representan “una política permanente de agresión” con “pretensiones coloniales” sobre América Latina y el Caribe. “Venezuela exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido por la OACI y por el Convenio de Chicago de 1944″, cuyo Artículo 1 reconoce la “soberanía exclusiva y absoluta" sobre la zona aérea de cada Estado, se agrega en el documento oficial.

Advierten que Venezuela no “aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero” y denuncia que Estados Unidos suspendió unilateralmente los vuelos regulares para repatriación de ciudadanos venezolanos dentro del Plan Vuelta a la Patria, del ya se habían realizado 75 vuelos para un total de 13.956 repatriados.

La ofensiva de Donald Trump

Trump advirtió a principios de esta semana que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”, y ya se nota la presencia de aviones de combate estadounidenses a unas pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana.

República Dominicana, vecina de Venezuela, autorizó a Estados Unidos esta semana el uso de instalaciones aeroportuarias como parte de su despliegue, mientras Trinidad y Tobago, también ubicada a pocos kilómetros, albergó recientemente ejercicios del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.