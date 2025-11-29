sábado 29 de noviembre de 2025

29 de noviembre de 2025 - 18:07
Máxima tensión.

Donald Trump anunció el cierre del espacio aéreo de Venezuela

Donald Trump declaró que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”, en una señal más de la tensión en la región.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Donald Trump

Donald Trump

En un comunicado Venezuela “denuncia y condena la amenaza colonialista” que intenta afectar la soberanía del país sobre su espacio aéreo”. El aviso llegó en medio de un fuerte despliegue militar estadounidense en el Caribe

A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, manifestó el mandatario estadounidense.

Como respuesta, el gobierno venezolano señaló que las declaraciones del presidente de Estados Unidos constituyen “una agresión extravagante, ilegal e injustificada” contra el pueblo, y repudia “con absoluta contundencia” la intención de Washington de “aplicar extraterritorialmente su jurisdicción”.

Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro.

Acusan a EE.UU. de intentar “dar órdenes y amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la integridad territorial y la seguridad aeronáutica”, y considera que este tipo de declaraciones representa “un acto hostil, unilateral y arbitrario, incompatible con los principios elementales del Derecho Internacional”.

Agregan que estas acciones representan “una política permanente de agresión” con “pretensiones coloniales” sobre América Latina y el Caribe. “Venezuela exige respeto irrestricto a su espacio aéreo, protegido por la OACI y por el Convenio de Chicago de 1944″, cuyo Artículo 1 reconoce la “soberanía exclusiva y absoluta" sobre la zona aérea de cada Estado, se agrega en el documento oficial.

Advierten que Venezuela no “aceptará órdenes, amenazas ni injerencias provenientes de ningún poder extranjero” y denuncia que Estados Unidos suspendió unilateralmente los vuelos regulares para repatriación de ciudadanos venezolanos dentro del Plan Vuelta a la Patria, del ya se habían realizado 75 vuelos para un total de 13.956 repatriados.

La ofensiva de Donald Trump

Trump advirtió a principios de esta semana que los esfuerzos para frenar el narcotráfico venezolano “por tierra” comenzarían “muy pronto”, y ya se nota la presencia de aviones de combate estadounidenses a unas pocas decenas de kilómetros de la costa venezolana.

Donald Trump
Donald Trump habla con los reporteros a bordo del Air Force One (AP)

Donald Trump habla con los reporteros a bordo del Air Force One (AP)

República Dominicana, vecina de Venezuela, autorizó a Estados Unidos esta semana el uso de instalaciones aeroportuarias como parte de su despliegue, mientras Trinidad y Tobago, también ubicada a pocos kilómetros, albergó recientemente ejercicios del Cuerpo de Marines de Estados Unidos.

Las autoridades de aviación de Estados Unidos instaron a las aeronaves civiles que operan en el espacio aéreo venezolano a “actuar con precaución” debido a la “situación de seguridad que empeora y la actividad militar intensificada en o alrededor de Venezuela”.

