Venezuela dio inicio oficial a la Navidad 2025

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro , decretó este miércoles 1 de octubre el inicio oficial de la Navidad en el país . La medida, que se repite desde hace algunos años, busca anticipar la temporada festiva con el propósito de “ cultivar alegría, paz y felicidad en los hogares venezolanos ”.

“ Defender el derecho a la felicidad” : con estas palabras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justificó su decisión de adelantar la Navidad en su país y decretar su inicio este miércoles 1° de octubre. De todos modos, no es la primera vez que ocurre.

Con el inicio de octubre, Venezuela activa su temporada navideña por decreto presidencial, con fiestas, consumo y un mensaje de optimismo.

“ El adelanto de la Navidad es la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas y los violentos ”, expresó Maduro en su intervención. En esa línea, aseguró que a partir de este día Venezuela se “inmuniza con una gran dosis de amor, vida y esperanza”.

Con este decreto, se espera que espacios públicos, comercios y plazas comiencen a desplegar actividades y decoraciones alusivas a la festividad navideña, en un contexto en el que el gobierno busca promover un clima de optimismo en la población.

El inicio oficial de la Navidad en octubre se ha convertido en una política recurrente del Ejecutivo venezolano durante la última década, acompañada de campañas de consumo, espectáculos culturales y programas sociales dirigidos a las familias.

Navidad en Venezuela

No es la primera vez que Maduro toma una decisión similar: ya lo había hecho en 2024, en 2021, y hace cinco años atrás, en 2020, durante el año de la pandemia de Covid-19. También lo hizo en 2013, el primer año de su gestión.