miércoles 01 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2025 - 13:05
Internacional.

Venezuela dio inicio oficial a la Navidad 2025

Nicolás Maduro decretó el inicio oficial de la Navidad en Venezuela para cultivar alegría, paz y esperanza en todos los hogares del país.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Navidad en Venezuela

Navidad en Venezuela

Lee además
Labubu: el fenómeno que factura 27.500 millones de dólares
Increíble.

Labubu: el fenómeno que factura 27.500 millones de dólares
Un hombre vietnamita logró el récord de las uñas más largas tras 34 años de crecimiento.  
Mundo.

Un hombre vietnamita consiguió un récord al tener las uñas más largas del mundo

Defender el derecho a la felicidad”: con estas palabras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, justificó su decisión de adelantar la Navidad en su país y decretar su inicio este miércoles 1° de octubre. De todos modos, no es la primera vez que ocurre.

Nicolás Maduro
Con el inicio de octubre, Venezuela activa su temporada navide&ntilde;a por decreto presidencial, con fiestas, consumo y un mensaje de optimismo.

Con el inicio de octubre, Venezuela activa su temporada navideña por decreto presidencial, con fiestas, consumo y un mensaje de optimismo.

El adelanto de la Navidad es la mejor vacuna que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas y los violentos”, expresó Maduro en su intervención. En esa línea, aseguró que a partir de este día Venezuela se “inmuniza con una gran dosis de amor, vida y esperanza”.

Con este decreto, se espera que espacios públicos, comercios y plazas comiencen a desplegar actividades y decoraciones alusivas a la festividad navideña, en un contexto en el que el gobierno busca promover un clima de optimismo en la población.

El inicio oficial de la Navidad en octubre se ha convertido en una política recurrente del Ejecutivo venezolano durante la última década, acompañada de campañas de consumo, espectáculos culturales y programas sociales dirigidos a las familias.

Navidad en Venezuela

No es la primera vez que Maduro toma una decisión similar: ya lo había hecho en 2024, en 2021, y hace cinco años atrás, en 2020, durante el año de la pandemia de Covid-19. También lo hizo en 2013, el primer año de su gestión.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Labubu: el fenómeno que factura 27.500 millones de dólares

Un hombre vietnamita consiguió un récord al tener las uñas más largas del mundo

Bolivia promulgó la ley que prohíbe el matrimonio infantil

Donald Trump anticipó un posible acuerdo para terminar la guerra en Gaza

Perdió a su hijo en el recital de Green Day y lo encontró arriba del escenario con el artista

Las más leídas

SUBE.
Transporte.

Actualizaron el saldo negativo de la tarjeta SUBE en octubre 2025: cuánto cubre

Sin agua.
Atención.

Cortaron el agua en varios barrios por la rotura de un acueducto: a qué hora vuelve

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Arranca el cronograma de pagos en Jujuy: cuándo cobran los estatales

Detención de Pequeño J.
Justicia.

Triple crimen narco: detuvieron a "Pequeño J", el acusado de ordenar las muertes

Triplecrimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio
Sospechoso.

Triple crimen narco: detuvieron en Perú a Matías Ozorio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel