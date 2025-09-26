Donald Trump anticipó un posible acuerdo para terminar la guerra en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este viernes que se acerca un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y países árabes. “ Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra” , aseguró.

Alarmante. La ONU declaró la hambruna en Gaza y hay más de 100 niños muertos por desnutrición

El mandatario destacó que este conflicto sería la octava guerra que logra terminar desde que regresó al poder en enero pasado. El pasado martes, Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

El próximo lunes, Trump tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la quinta reunión que mantendrán este año.

Las declaraciones de Trump llegaron luego del discurso de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde el primer ministro israelí criticó duramente a los gobiernos que reconocieron a Palestina como Estado, afirmando que ellos “envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa” . Netanyahu advirtió que estos reconocimientos incentivan la violencia y refuerzan la impunidad, y agregó: “cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro”.

Netanyahu negó la viabilidad de una solución de dos Estados: “Los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”. Además, advirtió que “las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos” y comparó entregar territorio palestino cerca de Israel con “darle estado a Al Qaeda a Estados Unidos después del 11 de septiembre”.

El primer ministro israelí destacó también la amenaza que representa Irán en la región. Agradeció a Trump “por actuar de manera tan valiente contra Irán” y pidió que la comunidad internacional restablezca las sanciones para evitar que Teherán desarrolle capacidades militares y nucleares.

Palestinos corren a cubrirse durante un ataque israelí contra un edificio alto en Ciudad de Gaza, el viernes 5 de septiembre de 2025. Se busca una salida diplomática al conflicto entre Israel y Gaza

Victorias importantes

Respecto a la reciente campaña militar en Gaza, Netanyahu subrayó: “Gracias a la determinación de nuestro pueblo y la valentía de nuestros soldados, Israel consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Pero no hemos terminado. Los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza. Israel tiene que terminar la tarea y hacerlo lo más rápido que se pueda”.

Dirigiéndose a los rehenes israelíes capturados por Hamas, el primer ministro afirmó que el Ejército logró comunicarse con ellos mediante altavoces durante su discurso en la ONU: “Héroes, les habla el primer ministro desde las Naciones Unidas. El pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa”. A la vez lanzó un ultimátum a Hamas: “Dejen las armas y liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”.

ONU declara hambruna en Gaza

Sobre las críticas y denuncias de ataques a civiles en Gaza, Netanyahu aseguró: “Adoptamos más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia”. Detalló que se emplearon folletos y llamadas para evacuar la ciudad antes del avance militar y acusó a Hamas de usar a los civiles como “escudos humanos”.