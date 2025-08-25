lunes 25 de agosto de 2025

25 de agosto de 2025 - 09:50
Mundo.

Un bombardeo israelí contra el hospital en Gaza dejó 19 muertos, incluidos cuatro periodistas

Un ataque aéreo israelí contra el Hospital Nasser en Gaza dejó 19 muertos, entre ellos cuatro periodistas. Israel confirmó el hecho y abrió una investigación.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El área atacada del Hospital Nasser era utilizada por la prensa internacional para transmisiones en directo debido a su buena conectividad (REUTERS/Hatem Khaled)

El área atacada del Hospital Nasser era utilizada por la prensa internacional para transmisiones en directo debido a su buena conectividad (REUTERS/Hatem Khaled)

El ataque de Israel contra el hospital Nasser de Khan Younis dejó un saldo de 19 muertos. Fuente: REUTERS/Amir Cohen

El ataque de Israel contra el hospital Nasser de Khan Younis dejó un saldo de 19 muertos. Fuente: REUTERS/Amir Cohen

Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera), Moaz Abu Taha (reportero de NBC), Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press)

Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera), Moaz Abu Taha (reportero de NBC), Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press)

Las agencias de noticias internacionales Reuters y AP, así como la cadena Al Jazeera, confirmaron que sus reporteros se encontraban entre las víctimas fatales. El hecho vuelve a poner en el centro de la escena los riesgos que enfrentan los trabajadores de prensa en el conflicto.

Según testigos y fuentes locales, dos misiles impactaron en el cuarto piso del hospital con pocos minutos de diferencia. El segundo ataque ocurrió cuando los equipos de rescate ya trabajaban en el lugar, lo que multiplicó la cantidad de víctimas.

ataque de Israel
El ataque de Israel contra el hospital Nasser de Khan Younis dejó un saldo de 19 muertos. Fuente: REUTERS/Amir Cohen

El ataque de Israel contra el hospital Nasser de Khan Younis dejó un saldo de 19 muertos. Fuente: REUTERS/Amir Cohen

En un comunicado, las FDI reconocieron la autoría de la operación aérea y señalaron que “lamentan cualquier daño a individuos no involucrados en el conflicto”. Al mismo tiempo, anunciaron la apertura de una investigación preliminar para esclarecer lo ocurrido.

El grupo islamista que controla la Franja de Gaza sostuvo que el número de muertos asciende a 20 y acusó directamente a Israel de cometer un ataque deliberado contra un objetivo civil.

La comunidad internacional sigue de cerca el hecho, que se suma a una serie de bombardeos que en los últimos meses han tenido como escenario escuelas, campos de refugiados y hospitales en Gaza, intensificando las denuncias de violaciones al derecho humanitario.

Periodistas en Gaza
Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera), Moaz Abu Taha (reportero de NBC), Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press)

Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera), Moaz Abu Taha (reportero de NBC), Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press)

Labor periodística en Gaza

La labor periodística local en Gaza es esencial, ya que se encuentra prohibida la entrada de prensa extranjera y la información sobre el terreno depende enteramente de los reporteros gazatíes. Según el Ministerio de Salud de la región que se encuentra controlada por los terroristas de Hamas, 244 periodistas han muerto desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023, mientras el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) contabiliza 192 comunicadores fallecidos en 22 meses de conflicto, configurando este periodo como uno de los más mortales para el gremio.

El Hospital Nasser, que ha soportado incursiones y bombardeos recurrentes durante 22 meses de guerra, enfrenta una situación crítica, según funcionarios médicos, con más de 1.000 pacientes en instalaciones diseñadas para 340 camas, y carencias severas de suministros y personal. El director del hospital, Atef al-Hout, declaró a Al Araby que la infraestructura está desbordada, algunos pacientes permanecen en los pasillos y parte de los enfermos es atendida en hospitales de campaña improvisados en el mismo recinto.

El área atacada era utilizada regularmente por periodistas internacionales para retransmitir en directo y grabar imágenes debido a las buenas condiciones de conexión y visibilidad. Según relatos recogidos por la agencia EFE, tras el primer ataque, varios colegas y rescatistas acudieron a prestar auxilio, recibiendo un segundo impacto letal.

Entre las víctimas mortales se encuentran cuatro periodistas: Mariam Dagga (periodista gráfica independiente de 33 años que colaboraba con Associated Press), Hussam al-Masri (camarógrafo de Reuters), Mohamed Salameh (camarógrafo de Al Jazeera) y Moaz Abu Taha (reportero de NBC). Dagga trabajaba habitualmente en el hospital, cubriendo temas como la lucha de los médicos contra la desnutrición infantil en Gaza. Al Jazeera, Reuters y Associated Press confirmaron la presencia entre los muertos de reporteros y contratistas. También resultó herido el fotógrafo Hatem Khaled de Reuters y murió un trabajador de la Defensa Civil gazatí.

