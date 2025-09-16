martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 12:16
Política internacional.

Israel atacó por vía terrestre en Gaza con tanques y bombardeos masivos: más de 60 muertos

El Ejército de Israel comunicó el inicio de las etapas preliminares de su ofensiva, en tanto que miles de habitantes civiles buscan desplazarse hacia el sur

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Israel lanza las fases iniciales de la operación terrestre contra la ciudad de Gaza.

Israel lanza las "fases iniciales" de la operación terrestre contra la ciudad de Gaza.

Israel dio inicio este martes a las primeras etapas de una operación terrestre en la ciudad de Gaza, según confirmó un oficial a EFE. El avance de los tanques se acompañó de un aumento en los bombardeos, que provocaron al menos 68 fallecidos en las últimas horas.

El área atacada del Hospital Nasser era utilizada por la prensa internacional para transmisiones en directo debido a su buena conectividad (REUTERS/Hatem Khaled)
Mundo.

Un bombardeo israelí contra el hospital en Gaza dejó 19 muertos, incluidos cuatro periodistas
Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamas.  
Política internacional.

Ataque de Israel a Doha: explosiones contra la cúpula de Hamas

La emisora israelí Kan reportó que los vehículos blindados se desplazaron por la calle Al Jalaa, en el corazón de la ciudad, realizando maniobras de avance y retroceso para consolidar posiciones. El vocero militar Avichay Adraee indicó que el Ejército comenzó a “desmantelar infraestructura terrorista” y advirtió que Gaza representa una “zona de combate peligrosa”.

Palestinos desplazados escapan del norte de Gaza a pie y en vehículos con sus pertenencias por la carretera costera hacia el sur de Gaza.

"Hay miles de terroristas de Hamas", aseguran desde Israel

“La ofensiva principal en Ciudad de Gaza comenzó” y “sabemos que hay miles de terroristas de Hamas”, señaló un alto mando militar. “Estamos avanzando hacia el centro”, agregó. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sostuvo que el principal núcleo urbano del territorio palestino quedó “envuelto en llamas” tras los ataques.

“No cederemos y no daremos marcha atrás hasta que se cumpla la misión”, aseguró. Por su parte, el primer ministro Benjamín Netanyahu describió la acción como una “operación de gran envergadura” en un momento que definió como crucial para Israel. Desde el Ministerio de Salud de Gaza advirtieron: “La situación aquí es catastrófica. Podemos morir en cualquier momento”.

Una explosión en Gaza, vista desde Israel.

Éxodo forzado y denuncias internacionales

A mediados de agosto, la ciudad de Gaza contaba con aproximadamente un millón de habitantes; sin embargo, la ofensiva provocó un éxodo masivo hacia el sur. Israel calcula que cerca de 350.000 personas abandonaron la capital, mientras que la ONU estima la cifra en 142.000. Según reportes de Al Jazeera, muchos desplazados regresan debido a la falta de espacio en los refugios habilitados, y al menos 68 personas han fallecido desde el amanecer.

Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil en Gaza, indicó que los ataques israelíes contra un complejo residencial próximo a la plaza Al Shawa dejaron “muertos, heridos y desaparecidos” en la zona.

Palestinos corren a cubrirse durante un ataque israelí contra un edificio alto en Ciudad de Gaza, el viernes 5 de septiembre de 2025.

El ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó que en las últimas 24 horas llegaron a los hospitales 59 fallecidos y 386 personas lesionadas, y advirtió que muchos cuerpos permanecen entre los escombros o en áreas de difícil acceso dentro del territorio.

Por su parte, relatores de derechos humanos de la ONU, junto con organizaciones internacionales y varios gobiernos, han calificado la ofensiva israelí de genocidio. Desde octubre de 2023, el conflicto ha provocado casi 65.000 víctimas fatales, incluyendo más de 19.000 niños, según datos de Naciones Unidas y medios de comunicación globales.

