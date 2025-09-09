Ataque de Israel a Doha: explosiones contra la cúpula de Hamas

Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamas.

Recientes explosiones en Doha coincidieron con la confirmación de un ataque aéreo llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet , dirigido contra la cúpula de Hamas . Según comunicados oficiales , la misión apuntó a los líderes principales de Hamas , responsabilizados por la planificación de la masacre del 7 de octubre y por la conducción de la guerra contra Israel .

Política Internacional. Ataque de Irán: la ayuda de Estados Unidos a Israel para interceptar los misiles

La operación, realizada con respaldo de la Fuerza Aérea , utilizó armamento de alta precisión y se apoyó en información de inteligencia adicional para minimizar el riesgo de víctimas civiles .

El gobierno de Israel informó que, previo al ataque , adoptaron protocolos destinados a reducir al mínimo los riesgos para civiles , destacando la utilización de tecnología de última generación y el análisis de inteligencia como elementos clave de la operación.

El humo se eleva después de que se escucharan varias explosiones en Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la versión oficial , los dirigentes de Hamas que fueron alcanzados por la ofensiva han dirigido la organización durante varios años y se les atribuye responsabilidad directa tanto en los hechos del 7 de octubre como en la intensificación del conflicto que le siguió.

Las Fuerzas de Defensa de Israel junto con el Shin Bet confirmaron que ejecutaron un bombardeo de precisión dirigido contra altos mandos de Hamas, la organización considerada responsable de los recientes ataques y del conflicto vigente, sin detallar la ubicación exacta de la operación.

Explosiones en Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la cadena catarí Al Jazeera, citando a un portavoz de Hamas, el ataque alcanzó a representantes del movimiento islamista en Doha. Por su parte, un periodista de AFP constató que el bombardeo impactó un complejo vinculado a Hamas en esa ciudad.

Ataque dirigido a la cúpula de Hamas en Doha

“Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, afirmaron las autoridades israelíes.

Este anuncio coincide con el momento en que Estados Unidos impulsa las negociaciones para establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EliAfriatISR/status/1965401525972598805&partner=&hide_thread=false BREAKING: About 10 explosions in Qatar, Doha.



This is the Hamas general headquarters. pic.twitter.com/QL5wT5cDfV — Eli Afriat (@EliAfriatISR) September 9, 2025

Este martes, el titular de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaró que su país aceptó la más reciente propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre que se cumpla la liberación de todos los cautivos en la Franja de Gaza y Hamas deponga sus armas.

Hasta el momento, las negociaciones del movimiento islamista han estado encabezadas por Khalil al Hayya, integrante del buró político de Hamas con base en Catar.

Negociaciones de alto el fuego y condiciones de Israel

Recientemente, Hamas ha indicado que, para cerrar un acuerdo, necesita garantías de que Israel cesará sus ataques. El grupo aseguró que “está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral” y lograr la “retirada completa” de las tropas israelíes de Gaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/danilerer/status/1965405482488582576&partner=&hide_thread=false Más de 10 explosiones en Doha, Qatar.



Todos los altos cargos de Hamás se encuentran actualmente en Doha para debatir la propuesta de alto el fuego de Trump. Entre ellos se encuentran Khaled Mashal, Khalil al-Hayya, Mohammed Darwish y otros.



Las explosiones en Doha podrían ser… pic.twitter.com/UgN75LBkmq — Dani Lerer (@danilerer) September 9, 2025

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed al Ansari, confirmó que este martes Israel llevó a cabo un ataque dirigido a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” y señaló que el país ha iniciado una investigación “al más alto nivel” sobre el incidente.

A pesar del operativo, los vuelos de Qatar Airways continuaron llegando a Doha, mientras que al menos un avión militar catarí despegó para patrullar el espacio aéreo nacional.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Catar informó que ha “establecido un protocolo de confinamiento” dentro de sus instalaciones y recomendó: “Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se congelen en sus hogares”.

Respuesta de Hamas y coordinación diplomática en Catar

A comienzos de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que lanzaba su “última advertencia” a Hamas respecto a un posible cese del fuego, mientras representantes árabes mencionaban una nueva iniciativa de negociación estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/danilerer/status/1965410331519582523&partner=&hide_thread=false Así quedó la sede de Hamás en Doha, Qatar, tras el ataque israelí durante la reunión de los líderes de la organización terrorista. @MediaOriente pic.twitter.com/oCanmgmI0N — Dani Lerer (@danilerer) September 9, 2025

Un alto dirigente de Hamas calificó la propuesta como un “humillante documento de rendición”, aunque el grupo indicó que analizaría el planteamiento y ofrecería una respuesta en los próximos días.

Según funcionarios egipcios y miembros de Hamas que siguen las conversaciones, la propuesta, presentada por el enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, plantea un acuerdo negociado para finalizar la guerra, incluyendo la retirada de las tropas israelíes de Gaza tras la liberación de los rehenes y el establecimiento de un alto el fuego.

El primer ministro de Catar, Mohammed Abdulrahman Al Thani, se reunió ayer con los representantes de Hamas. La delegación del grupo militante decidió encontrarse nuevamente hoy para continuar evaluando la propuesta, trasladándose desde Turquía a Qatar, donde se produjo el ataque, según indicaron fuentes oficiales.