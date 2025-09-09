martes 09 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de septiembre de 2025 - 12:04
Política internacional.

Ataque de Israel a Doha: explosiones contra la cúpula de Hamas

El Ejército israelí indicó que la misión se enfocó en los dirigentes “responsables de la masacre del 7 de octubre y de la guerra contra el Estado de Israel”.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamas. &nbsp;

Explosiones en Doha: Israel anunció un ataque selectivo contra la cúpula de la organización terrorista Hamas.

 

Recientes explosiones en Doha coincidieron con la confirmación de un ataque aéreo llevado a cabo por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Shin Bet, dirigido contra la cúpula de Hamas. Según comunicados oficiales, la misión apuntó a los líderes principales de Hamas, responsabilizados por la planificación de la masacre del 7 de octubre y por la conducción de la guerra contra Israel.

Lee además
Donald Trump confirmó que Irán le avisó a Estados Unidos antes del ataque contra una base militar en Qatar  
Política Internacional.

Ataque de Irán: la ayuda de Estados Unidos a Israel para interceptar los misiles
Habló el cura argentino herido tras el ataque de Israel en Gaza.
Mundo.

La palabra del cura argentino herido luego del ataque de Israel en Gaza

La operación, realizada con respaldo de la Fuerza Aérea, utilizó armamento de alta precisión y se apoyó en información de inteligencia adicional para minimizar el riesgo de víctimas civiles.

El humo se eleva después de que se escucharan varias explosiones en Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025.

Precisión militar y medidas para proteger civiles

El gobierno de Israel informó que, previo al ataque, adoptaron protocolos destinados a reducir al mínimo los riesgos para civiles, destacando la utilización de tecnología de última generación y el análisis de inteligencia como elementos clave de la operación.

De acuerdo con la versión oficial, los dirigentes de Hamas que fueron alcanzados por la ofensiva han dirigido la organización durante varios años y se les atribuye responsabilidad directa tanto en los hechos del 7 de octubre como en la intensificación del conflicto que le siguió.

Las Fuerzas de Defensa de Israel junto con el Shin Bet confirmaron que ejecutaron un bombardeo de precisión dirigido contra altos mandos de Hamas, la organización considerada responsable de los recientes ataques y del conflicto vigente, sin detallar la ubicación exacta de la operación.

Explosiones en Doha, Qatar, el 9 de septiembre de 2025.

De acuerdo con la cadena catarí Al Jazeera, citando a un portavoz de Hamas, el ataque alcanzó a representantes del movimiento islamista en Doha. Por su parte, un periodista de AFP constató que el bombardeo impactó un complejo vinculado a Hamas en esa ciudad.

Ataque dirigido a la cúpula de Hamas en Doha

“Durante años, estos miembros del liderazgo de Hamas han dirigido las operaciones del grupo terrorista, son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han estado orquestando y gestionando la guerra contra el Estado de Israel”, afirmaron las autoridades israelíes.

Este anuncio coincide con el momento en que Estados Unidos impulsa las negociaciones para establecer un alto el fuego en la Franja de Gaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/EliAfriatISR/status/1965401525972598805&partner=&hide_thread=false

Este martes, el titular de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, declaró que su país aceptó la más reciente propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre que se cumpla la liberación de todos los cautivos en la Franja de Gaza y Hamas deponga sus armas.

Hasta el momento, las negociaciones del movimiento islamista han estado encabezadas por Khalil al Hayya, integrante del buró político de Hamas con base en Catar.

Negociaciones de alto el fuego y condiciones de Israel

Recientemente, Hamas ha indicado que, para cerrar un acuerdo, necesita garantías de que Israel cesará sus ataques. El grupo aseguró que “está abierto a cualquier idea o propuesta que permita lograr un alto el fuego integral” y lograr la “retirada completa” de las tropas israelíes de Gaza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/danilerer/status/1965405482488582576&partner=&hide_thread=false

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar, Majed al Ansari, confirmó que este martes Israel llevó a cabo un ataque dirigido a “varios miembros de la oficina política del movimiento Hamas en Doha” y señaló que el país ha iniciado una investigación “al más alto nivel” sobre el incidente.

A pesar del operativo, los vuelos de Qatar Airways continuaron llegando a Doha, mientras que al menos un avión militar catarí despegó para patrullar el espacio aéreo nacional.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Catar informó que ha “establecido un protocolo de confinamiento” dentro de sus instalaciones y recomendó: “Se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que se congelen en sus hogares”.

Respuesta de Hamas y coordinación diplomática en Catar

A comienzos de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que lanzaba su “última advertencia” a Hamas respecto a un posible cese del fuego, mientras representantes árabes mencionaban una nueva iniciativa de negociación estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/danilerer/status/1965410331519582523&partner=&hide_thread=false

Un alto dirigente de Hamas calificó la propuesta como un “humillante documento de rendición”, aunque el grupo indicó que analizaría el planteamiento y ofrecería una respuesta en los próximos días.

Según funcionarios egipcios y miembros de Hamas que siguen las conversaciones, la propuesta, presentada por el enviado estadounidense para Medio Oriente, Steve Witkoff, plantea un acuerdo negociado para finalizar la guerra, incluyendo la retirada de las tropas israelíes de Gaza tras la liberación de los rehenes y el establecimiento de un alto el fuego.

El primer ministro de Catar, Mohammed Abdulrahman Al Thani, se reunió ayer con los representantes de Hamas. La delegación del grupo militante decidió encontrarse nuevamente hoy para continuar evaluando la propuesta, trasladándose desde Turquía a Qatar, donde se produjo el ataque, según indicaron fuentes oficiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Ataque de Irán: la ayuda de Estados Unidos a Israel para interceptar los misiles

La palabra del cura argentino herido luego del ataque de Israel en Gaza

ONU informó que Israel mató a más de 1.000 palestinos que buscaban ayuda en Gaza

Nicolás Maduro vuelve a adelantar la Navidad en Venezuela

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Lo que se lee ahora
Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Programa Hogar Mi ANSES.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Sin clases en Jujuy el jueves.
Educación.

El jueves no habrá clases en las escuelas de Jujuy: los detalles

Quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda.
Redes sociales.

Pánico viral: quiso buscar un pez y casi es devorado por una anaconda

Centro Provincial de Odontología (imagen ilustrativa)
Salud.

Cómo acceder a la atención odontológica gratuita en Jujuy: horarios, servicios y beneficios

Pedro Octavio Figueroa
Dolor.

Murió Pedro Octavio Figueroa, abogado y dirigente político de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel