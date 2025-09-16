martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 09:42
Luto.

Murió el actor Robert Redford: qué le pasó

Robert Redford, el actor y director que saltó al estrellato en Hollywood, murió este martes 16 de septiembre.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Robert Redford actor

El mundo del cine está de luto: este martes 16 de septiembre murió Robert Redford, el actor que conquistó la gran pantalla con su encanto inigualable y que luego se convirtió en un visionario director.

De qué murió Robert Redford

La noticia fue confirmada por Cindi Berger, jefa de la firma de relaciones públicas Rogers & Cowan PMK, quien informó que el artista murió mientras dormía, sin precisar la causa.

image

La carrera de Robert Redford

Robert Redford fue mucho más que un rostro bonito en la pantalla. Con un profundo desdén por la superficialidad de Hollywood, siempre buscó que sus películas tuvieran un peso cultural significativo.

Su talento no solo residía en su capacidad para interpretar, sino en su habilidad para hacer que temas complejos, como la corrupción política o el duelo, resonaran profundamente en la audiencia, todo gracias a su inmenso carisma.

Pero su legado va mucho más allá de las cámaras. Fuera de la pantalla, Redford fue un ferviente activista ambiental y, sobre todo, un incansable promotor del cine independiente.

Con su partida, se va una figura que definió una era. Robert Redford no solo nos deja un catálogo de películas inolvidables, sino también el legado de un hombre que creyó en el poder del cine para reflexionar sobre nosotros mismos y que, con su inmensa influencia, abrió puertas a un sinfín de nuevos talentos.

