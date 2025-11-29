Aseguran que Donald Trump habló con Nicolas Maduro 

Distintas fuentes revelaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , mantuvo una conversación telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro a fines de la semana pasada, días antes de que entrara en vigencia la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista.

Durante el diálogo también habría participado el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los más férreos opositores del líder chavista. La información fue publicada este viernes por el New York Times , que citó a fuentes con conocimiento directo de la comunicación.

Tanto funcionarios de la Casa Blanca como del Palacio de Miraflores evitaron pronunciarse oficialmente, aunque dos personas cercanas al gobierno venezolano confirmaron la existencia de la llamada.

Un contacto inesperado en medio de tensiones

El propio Trump había adelantado el martes que estaría dispuesto a “hablar para salvar muchas vidas” con Maduro, un gesto que en Caracas fue interpretado como una señal positiva. El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, calificó la posibilidad como “bienvenida”.

La llamada se habría producido antes del 24 de noviembre, fecha en la que entró en vigor la designación formal del Cartel de los Soles como organización terrorista. Según Washington, este grupo —que estaría dirigido por Maduro y otros altos funcionarios del régimen— es responsable de “violencia terrorista en el hemisferio” y del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa, junto con organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

Donald Trump y Estados Unidos endurecen su postura

La revelación de la conversación bilateral se conoció un día después de que Trump anunciara que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos “empezarán muy pronto” a detener a narcotraficantes venezolanos también por tierra, ampliando su política de combate directo contra estas organizaciones.

“Les advertimos que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, aseguró el mandatario durante una llamada por el Día de Acción de Gracias con personal militar.

Mientras tanto, el Pentágono incrementó su presencia en el Caribe: el secretario de Guerra, Peter Hegseth, se reunió con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, para coordinar acciones conjuntas contra el narcotráfico, y aviones B-52H realizaron demostraciones de ataque en la zona como parte de la Operación Lanza del Sur, puesta en marcha el 14 de noviembre.

Negociaciones secretas y ofertas frustradas

Las tensiones ocurren en paralelo a reportes de negociaciones discretas entre el gobierno venezolano y Washington. El New York Times informó recientemente que Maduro había ofrecido a Estados Unidos una participación significativa en la explotación de campos petroleros, entre otras oportunidades comerciales. Sin embargo, su intención de mantenerse en el poder llevó a que funcionarios estadounidenses cortaran el diálogo en octubre.

El Miami Herald también reveló dos propuestas elevadas por la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su hermano Jorge. La primera oferta en abril fue que Maduro renunciaría, pero permanecería en Venezuela con garantías de seguridad, mientras Rodríguez asumiría la presidencia.

La segunda oferta en septiembre indicaria que Delcy Rodríguez y el general retirado Miguel Rodríguez Torres liderarían un gobierno de transición y Maduro buscaría exiliarse en Turquía o Qatar. La Casa Blanca habría rechazado ambas alternativas.

Un escenario regional cada vez más tenso

A la creciente presión diplomática se suma el despliegue militar estadounidense en el Caribe, donde actualmente opera el portaaviones USS Gerald Ford. Las demostraciones aéreas con bombarderos estratégicos B-52H apuntan a reforzar la ofensiva regional para “expulsar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio”, según declaró Hegseth.

La llamada entre Trump y Maduro, revelada en este contexto, expone una compleja red de contactos, amenazas y negociaciones que podría redefinir el conflicto político entre Estados Unidos y Venezuela en las próximas semanas.