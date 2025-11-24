Estados Unidos incluyó al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas

El gobierno de Estados Unidos incluyó al denominado Cartel de los Soles, vinculado al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela , dentro de la lista de organizaciones terroristas extranjeras. La medida, vigente desde este lunes, permite sanciones más duras, congelamiento de activos y procesos legales contra quienes mantengan relación con la estructura criminal señalada.

Estados Unidos maneja la lista de organizaciones terroristas extranjeras bajo la órbita del Departamento de Estado . La inclusión de un grupo dentro de esta categoría habilita sanciones directas y acciones judiciales contra individuos o entidades que mantengan lazos con el cartel.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Cartel de los Soles tiene responsabilidad en hechos violentos en el continente. El gobierno venezolano rechazó estas acusaciones y afirmó que no existen pruebas públicas que lo vinculen a redes de narcotráfico.

Con esta designación, Washington puede presionar a bancos y empresas que operen con el estado venezolano. Cualquier transacción o cooperación con estructuras ligadas a Maduro queda bajo riesgo de persecución judicial en tribunales estadounidenses.

Analistas citados por medios internacionales indican que esto abre margen para movimientos más agresivos en términos legales y diplomáticos. La legislación permite acciones puntuales sobre bienes, patentes, cuentas y activos en el exterior.

Refuerzos militares en el Caribe

La medida se da en un contexto de fuerte presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Un portaviones de última generación opera en esa zona con apoyo de barcos, aeronaves y efectivos para combatir redes de narcotráfico.

Reportes oficiales indican hundimiento de embarcaciones sospechosas y enfrentamientos que dejaron numerosas muertes en el mar Caribe desde septiembre.

Impacto sobre las finanzas venezolanas

El régimen venezolano ya enfrenta restricciones para colocar su petróleo en el mercado. Economistas consultados por agencias internacionales estiman que esta nueva categoría puede obligar a Venezuela a ofertar crudo con descuentos mayores para lograr comprador.

Estados Unidos duplicó la recompensa por captura de Nicolás Maduro y mantiene sanciones personales sobre funcionarios asociados al régimen.