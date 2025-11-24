lunes 24 de noviembre de 2025

24 de noviembre de 2025 - 13:51
Internacional.

Estados Unidos incluyó al Cartel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas

La designación de Estados Unidos otorga nuevas herramientas legales a Washington para avanzar con sanciones, bloqueos y acciones.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el Cartel de los Soles tiene responsabilidad en hechos violentos en el continente. El gobierno venezolano rechazó estas acusaciones y afirmó que no existen pruebas públicas que lo vinculen a redes de narcotráfico.

Con esta designación, Washington puede presionar a bancos y empresas que operen con el estado venezolano. Cualquier transacción o cooperación con estructuras ligadas a Maduro queda bajo riesgo de persecución judicial en tribunales estadounidenses.

Analistas citados por medios internacionales indican que esto abre margen para movimientos más agresivos en términos legales y diplomáticos. La legislación permite acciones puntuales sobre bienes, patentes, cuentas y activos en el exterior.

Nicolás Maduro
Estados Unidos endurece contra el régimen de Nicolás Maduro.

Estados Unidos endurece contra el régimen de Nicolás Maduro.

Refuerzos militares en el Caribe

La medida se da en un contexto de fuerte presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Un portaviones de última generación opera en esa zona con apoyo de barcos, aeronaves y efectivos para combatir redes de narcotráfico.

Reportes oficiales indican hundimiento de embarcaciones sospechosas y enfrentamientos que dejaron numerosas muertes en el mar Caribe desde septiembre.

Impacto sobre las finanzas venezolanas

El régimen venezolano ya enfrenta restricciones para colocar su petróleo en el mercado. Economistas consultados por agencias internacionales estiman que esta nueva categoría puede obligar a Venezuela a ofertar crudo con descuentos mayores para lograr comprador.

Estados Unidos duplicó la recompensa por captura de Nicolás Maduro y mantiene sanciones personales sobre funcionarios asociados al régimen.

