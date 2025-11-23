Jair Bolsonaro intentó sacarse la tobillera por alucinaciones que le causan unos medicamentos

Bolsonaro, de 70 años, declaró que desde hace días duerme mal y que la ingesta de pregabalina (un antiepiléptico) y sertralina (un antidepresivo) le habría generado reacciones adversas. En ese contexto, relató que comenzó a manipular la tobillera desde la tarde del viernes y que usó una soldadora hasta la medianoche, momento en el que el sistema de monitoreo electrónico emitió una alerta a las autoridades.
Riesgo de fuga y mantenimiento de la prisión preventiva a Jair Bolsonaro
La jueza auxiliar del Supremo Tribunal Federal que lo interrogó confirmó la legalidad del procedimiento de detención y ratificó la prisión preventiva dispuesta el sábado, al considerar que existe un “riesgo concreto de fuga” y una amenaza al orden público. Bolsonaro se encuentra recluido en una dependencia de la Policía Federal en Brasilia, tras más de 100 días de arresto domiciliario con tobillera electrónica.
La tobillera, impuesta como medida cautelar en el marco de la condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, fue hallada con daños y marcas de quemaduras, según informó el propio Supremo. Para el juez Alexandre de Moraes, relator del caso, la manipulación del dispositivo encaja en una tentativa de romper el monitoreo para facilitar una eventual huida, extremo que el exmandatario niega.
La versión de Bolsonaro y el trasfondo político
En su descargo, Bolsonaro insistió en que no tuvo intención de escapar ni de violar conscientemente las condiciones de su arresto. Aseguró que actuó bajo un estado mental alterado por los fármacos y que sólo recobró plena conciencia cuando el dispositivo ya había activado la alarma. Su defensa busca ahora que se revoque la prisión preventiva y se restablezca el régimen de arresto domiciliario, alegando problemas de salud.
Qué fue lo que pasó con la tobillera electrónica
Según la reconstrucción oficial, la tobillera electrónica que controlaba los movimientos de Bolsonaro fue manipulada durante varias horas en su domicilio de Brasilia. El dispositivo presentó “señales claras de avería”, con quemaduras en su circunferencia, y el centro de monitoreo detectó una posible violación del sistema poco después de la medianoche del sábado. Esa alerta derivó en la intervención de la Policía Federal y en la orden de prisión preventiva por parte del Supremo, que interpreta el episodio como un intento de vulnerar el control electrónico y preparar una eventual fuga.