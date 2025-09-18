Jair Bolsonaro fue diagnosticado con cáncer de piel y seguirá bajo control médico en Brasilia

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinó este lunes la prisión domiciliaria a Jair Bolsonaro.

El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue diagnosticado con cáncer de piel tras someterse a una serie de estudios médicos en el hospital DF Star de Brasilia. Los especialistas detectaron dos lesiones cutáneas con carcinoma de células escamosas, un tipo de cáncer considerado de agresividad intermedia.

El oncólogo Cláudio Birolini explicó que este tipo de carcinoma “no es ni el más benigno ni el más agresivo, pero puede traer consecuencias serias si no se controla”. Por esa razón, el equipo médico dispuso que Bolsonaro permanezca bajo seguimiento clínico y revaluaciones periódicas para monitorear la evolución de la enfermedad.

El diagnóstico se conoció después de que el ex mandatario de 70 años fuera hospitalizado el martes con episodios de vómitos, mareos, baja presión arterial y anemia persistente. Tras recibir hidratación y tratamiento farmacológico, mostró una “mejoría parcial” y fue dado de alta, aunque los análisis confirmaron anemia y alteraciones en la función renal.

El ex jefe de Estado había acudido días antes al mismo centro de salud para someterse a la extracción de ocho lesiones cutáneas, un procedimiento autorizado por el Supremo Tribunal Federal, en el marco de las múltiples causas judiciales que enfrenta.

Cabe recordar que Bolsonaro fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado y actualmente cumple prisión domiciliaria desde el 4 de agosto. Sus problemas de salud son utilizados por sus allegados para argumentar que debería continuar en ese régimen, y no ser trasladado a un penal común. El ex presidente mantiene un historial médico delicado desde que sufrió un atentado con arma blanca en 2018, lo que dio inicio a numerosas cirugías y complicaciones posteriores. En abril de este año fue operado por una oclusión intestinal que lo mantuvo tres semanas internado. Mientras su defensa prepara nuevas apelaciones contra la condena, el entorno político bolsonarista impulsa un proyecto de amnistía en el Congreso, aunque la medida enfrenta un fuerte rechazo en la Justicia y en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

