Bolsonaro fue arrestado y enviado a prisión

Bolsonaro fue detenido alrededor de las seis de la mañana y trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece a la espera de ser trasladado a una prisión. La Policía Federal cumplió la orden judicial basándose en el fallo del magistrado Moraes, que justificó la medida debido al riesgo de fuga tras constatar que Bolsonaro intentó romper la tobillera electrónica en horas cercanas a la medianoche.
Este hecho también ocurre en el marco de manifestaciones convocadas por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien llamó a sus seguidores a manifestarse en apoyo a su padre, generando un ambiente de tensión.
La condena de Bolsonaro está relacionada con su participación en una conspiración para impedir la asunción del presidente Lula y su intento de golpe de Estado. El expresidente había agotado todas las apelaciones y se esperaba que comenzara a cumplir su sentencia en cualquier momento.
La prisión preventiva busca garantizar el orden público y evitar posibles intentos de fugarse o desestabilizar las instituciones democráticas. Este arresto representa un nuevo capítulo en la situación política de Brasil, marcada por la polarización y desafíos al sistema judicial.
El caso sigue bajo supervisión judicial mientras se llevan a cabo los procedimientos para el cumplimiento efectivo de la condena.