Bolsonaro fue arrestado y enviado a prisión

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado de manera preventiva este sábado y trasladado a la cárcel, luego de cumplir prisión domiciliaria en un lujoso condominio de Brasilia tras ser condenado a 27 años por intentar impedir la asunción del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció en las elecciones de 2022. La orden de arresto fue dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ante el intento del exmandatario de quitarse la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario.

Detalles del arresto y contexto judicial Bolsonaro fue detenido alrededor de las seis de la mañana y trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece a la espera de ser trasladado a una prisión. La Policía Federal cumplió la orden judicial basándose en el fallo del magistrado Moraes, que justificó la medida debido al riesgo de fuga tras constatar que Bolsonaro intentó romper la tobillera electrónica en horas cercanas a la medianoche.

Este hecho también ocurre en el marco de manifestaciones convocadas por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien llamó a sus seguidores a manifestarse en apoyo a su padre, generando un ambiente de tensión.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-22T101505.378 La condena de Bolsonaro está relacionada con su participación en una conspiración para impedir la asunción del presidente Lula y su intento de golpe de Estado. El expresidente había agotado todas las apelaciones y se esperaba que comenzara a cumplir su sentencia en cualquier momento. La prisión preventiva busca garantizar el orden público y evitar posibles intentos de fugarse o desestabilizar las instituciones democráticas. Este arresto representa un nuevo capítulo en la situación política de Brasil, marcada por la polarización y desafíos al sistema judicial. El caso sigue bajo supervisión judicial mientras se llevan a cabo los procedimientos para el cumplimiento efectivo de la condena.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







