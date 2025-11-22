sábado 22 de noviembre de 2025

22 de noviembre de 2025 - 10:25
Tenía domiciliaria.

Bolsonaro fue arrestado y enviado a prisión

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado en Brasilia tras una orden de prisión preventiva dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal.

Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Bolsonaro fue arrestado y enviado a prisión

Bolsonaro fue arrestado y enviado a prisión

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue arrestado de manera preventiva este sábado y trasladado a la cárcel, luego de cumplir prisión domiciliaria en un lujoso condominio de Brasilia tras ser condenado a 27 años por intentar impedir la asunción del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo venció en las elecciones de 2022. La orden de arresto fue dictada por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ante el intento del exmandatario de quitarse la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario.

Detalles del arresto y contexto judicial

Bolsonaro fue detenido alrededor de las seis de la mañana y trasladado a la sede de la Policía Federal en Brasilia, donde permanece a la espera de ser trasladado a una prisión. La Policía Federal cumplió la orden judicial basándose en el fallo del magistrado Moraes, que justificó la medida debido al riesgo de fuga tras constatar que Bolsonaro intentó romper la tobillera electrónica en horas cercanas a la medianoche.

Este hecho también ocurre en el marco de manifestaciones convocadas por el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, quien llamó a sus seguidores a manifestarse en apoyo a su padre, generando un ambiente de tensión.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. - 2025-11-22T101505.378

La condena de Bolsonaro está relacionada con su participación en una conspiración para impedir la asunción del presidente Lula y su intento de golpe de Estado. El expresidente había agotado todas las apelaciones y se esperaba que comenzara a cumplir su sentencia en cualquier momento.

La prisión preventiva busca garantizar el orden público y evitar posibles intentos de fugarse o desestabilizar las instituciones democráticas. Este arresto representa un nuevo capítulo en la situación política de Brasil, marcada por la polarización y desafíos al sistema judicial.

El caso sigue bajo supervisión judicial mientras se llevan a cabo los procedimientos para el cumplimiento efectivo de la condena.

