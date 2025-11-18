martes 18 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de noviembre de 2025 - 07:05
Canal 4.

Este martes, Stella Juste analizará el acuerdo entre EE.UU y Argentina en Sin Límites

Desde las 14, el programa emitido por la pantalla de Canal 4, recibirá a Stella Juste, doctora en Relaciones Internacionales.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Lee además
GastónMorales, ex titular de Cannava Sociedad del Estado video
Balance.

Gastón Morales: "El futuro para Cannava es de un proceso de crecimiento sostenido"
Gastón Morales en Sin Límites.
TV.

Gastón Morales llega este martes a "Sin Límites"

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina

Estados Unidos y la Argentina firmaron un acuerdo marco de comercio e inversiones con el objetivo de ampliar las oportunidades bilaterales y fortalecer la cooperación económica. Según la Casa Blanca, el pacto se basa en los valores democráticos y en la defensa de los mercados abiertos.

El convenio contempla la eliminación de aranceles, el acceso preferencial a productos estadounidenses —como maquinaria, fármacos y alimentos— y la reducción de impuestos y barreras no arancelarias por parte de Argentina. A su vez, se mejorarán las condiciones para exportar carne vacuna argentina a Estados Unidos y se reconocerán certificados sanitarios y técnicos emitidos por agencias norteamericanas.

Acuerdo comercial con Estados Unidos.
Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina.

En materia de propiedad intelectual, Argentina se comprometió a reforzar la protección de patentes y derechos de autor, así como a combatir la falsificación. También se acordaron medidas laborales y ambientales que prohíben la importación de productos fabricados con trabajo forzado y promueven el uso sustentable de los recursos.

El pacto incluye un capítulo sobre comercio digital, que habilita el reconocimiento de firmas electrónicas estadounidenses y garantiza la transferencia internacional de datos sin discriminación.

Ambos países trabajarán ahora en la redacción final y los mecanismos de implementación del acuerdo, que será evaluado periódicamente mediante instancias de diálogo bilateral.

Sobre Sin Límites

Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4.

A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gastón Morales: "El futuro para Cannava es de un proceso de crecimiento sostenido"

Gastón Morales llega este martes a "Sin Límites"

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, martes 18 de noviembre

Llega una nueva edición del Festival del Tamal Jujeño con entrada gratuita

Jujuy supera la media nacional de casos de sífilis

Lo que se lee ahora
Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Suba.

Aumenta el boleto del transporte en San Salvador de Jujuy: cuáles son los nuevos precios

La historia de superación de los mellizos jujeños. video
Historia.

Los mellizos jujeños que nacieron con 27 semanas, estuvieron al borde de morir y desafiaron al destino

 Reunión de Paritarias (Foto de archivo)
Paritarias.

Ofrecen 2,5% de aumento a los gremios docentes

Polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Gimnasia de Jujuy.
Primera Nacional.

La Justicia falló a favor de Gimnasia de Jujuy por la denuncia de Lucas Comesaña

Un joven no podía creer con lo que se encontró en la casa de su abuela.
Viral.

Un chico fue a visitar a su abuela y quedó en shock al ver el ritual de ella con su perro

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel