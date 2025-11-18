Este martes, Stella Juste analizará el acuerdo entre EE.UU y Argentina en Sin Límites

Este martes, el programa “Sin Límites” que se emite por la pantalla de Canal 4 y es conducido por Alberto Siufi , tendrá como invitada Stella Juste, doctora en Relaciones Internacionales.

Estados Unidos y la Argentina firmaron un acuerdo marco de comercio e inversiones con el objetivo de ampliar las oportunidades bilaterales y fortalecer la cooperación económica . Según la Casa Blanca, el pacto se basa en los valores democráticos y en la defensa de los mercados abiertos.

El convenio contempla la eliminación de aranceles , el acceso preferencial a productos estadounidenses —como maquinaria, fármacos y alimentos— y la reducción de impuestos y barreras no arancelarias por parte de Argentina. A su vez, se mejorarán las condiciones para exportar carne vacuna argentina a Estados Unidos y se reconocerán certificados sanitarios y técnicos emitidos por agencias norteamericanas.

En materia de propiedad intelectual, Argentina se comprometió a reforzar la protección de patentes y derechos de autor, así como a combatir la falsificación. También se acordaron medidas laborales y ambientales que prohíben la importación de productos fabricados con trabajo forzado y promueven el uso sustentable de los recursos.

El pacto incluye un capítulo sobre comercio digital, que habilita el reconocimiento de firmas electrónicas estadounidenses y garantiza la transferencia internacional de datos sin discriminación.

Ambos países trabajarán ahora en la redacción final y los mecanismos de implementación del acuerdo, que será evaluado periódicamente mediante instancias de diálogo bilateral.

