Este martes, Stella Juste analizará el acuerdo entre EE.UU y Argentina en Sin Límites

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Argentina
Estados Unidos y la Argentina firmaron un acuerdo marco de comercio e inversiones con el objetivo de ampliar las oportunidades bilaterales y fortalecer la cooperación económica. Según la Casa Blanca, el pacto se basa en los valores democráticos y en la defensa de los mercados abiertos.
El convenio contempla la eliminación de aranceles, el acceso preferencial a productos estadounidenses —como maquinaria, fármacos y alimentos— y la reducción de impuestos y barreras no arancelarias por parte de Argentina. A su vez, se mejorarán las condiciones para exportar carne vacuna argentina a Estados Unidos y se reconocerán certificados sanitarios y técnicos emitidos por agencias norteamericanas.
En materia de propiedad intelectual, Argentina se comprometió a reforzar la protección de patentes y derechos de autor, así como a combatir la falsificación. También se acordaron medidas laborales y ambientales que prohíben la importación de productos fabricados con trabajo forzado y promueven el uso sustentable de los recursos.
El pacto incluye un capítulo sobre comercio digital, que habilita el reconocimiento de firmas electrónicas estadounidenses y garantiza la transferencia internacional de datos sin discriminación.
Ambos países trabajarán ahora en la redacción final y los mecanismos de implementación del acuerdo, que será evaluado periódicamente mediante instancias de diálogo bilateral.
Sobre Sin Límites
Sin Límites es un ciclo de análisis político y social que se emite todos los martes de 14 a 15 horas, bajo la conducción de Alberto Siufi por la pantalla de Canal 4.
A lo largo de sus emisiones, se consolidó como un espacio de reflexión crítica sobre la coyuntura provincial, donde convergen distintas miradas y voces del ámbito político, académico y social.