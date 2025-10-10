viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 07:30
Sorpresa.

María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática en Venezuela

La venezolana María Corina Machado ganó el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para impulsar una transición pacífica frente al régimen de Nicolás Maduro.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
María Corina Machado.

María Corina Machado.

Lee además
El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi.  
Ciencia.

Quiénes son los ganadores del premio Nobel de Medicina 2025
El premio Nobel de Física 2025.
Ciencia.

Se conocieron los ganadores del Premio Nobel de Física 2025: quiénes son y qué hicieron

En su comunicado oficial, el comité destacó que Machado fue premiada “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

La dirigente fue clave en la construcción de la alianza opositora que buscó enfrentar electoralmente al chavismo. Pese a las maniobras judiciales y la persecución política que enfrentó, Machado mantuvo un discurso pacífico y centrado en el voto como herramienta de cambio, incluso cuando fue proscripta por la justicia venezolana.

María Corina Machado.
María Corina Machado.

María Corina Machado.

La historia detrás del reconocimiento

Machado ganó las primarias opositoras con una amplia diferencia y se consolidó como la principal candidata presidencial. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, bajo control del oficialismo, la inhabilitó políticamente. Ante esa decisión, la líder impulsó la candidatura de Edmundo González Urrutia, quien terminó representando a la oposición unida en los comicios de 2024.

Aunque las urnas reflejaron un triunfo opositor, el Consejo Nacional Electoral, también dominado por el chavismo, proclamó a Maduro como vencedor. Hasta el momento, no se han publicado actas que respalden los resultados oficiales, lo que generó denuncias de fraude y una ola de reclamos internacionales.

Un mensaje global sobre democracia y paz

El Nobel otorgado a Machado fue interpretado como un mensaje directo contra los regímenes autoritarios de América Latina y del resto del mundo. Su caso simboliza la resistencia civil y el poder de la acción política no violenta en contextos de represión.

En un contexto global en el que las democracias retroceden, según el último informe del Instituto V-Dem, el reconocimiento pone el foco en el valor de la libertad política, la justicia y los derechos humanos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quiénes son los ganadores del premio Nobel de Medicina 2025

Se conocieron los ganadores del Premio Nobel de Física 2025: quiénes son y qué hicieron

Premio Nobel de Química: ¿Qué desarrollaron los tres científicos reconocidos?

Le entregaron el Premio Nobel de Literatura al autor húngaro László Krasznahorkai

Quién es María Corina Machado, la venezolana que ganó el Nobel de la Paz 2025

Lo que se lee ahora
Dina Boluarte destituida en Perú. video
Política.

El Congreso del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente
Elecciones.

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: "El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel