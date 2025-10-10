El Congreso del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte

El Congreso de la República del Perú destituyó a Dina Boluarte en una sesión sin precedentes , luego de aprobar por unanimidad la moción de vacancia presidencial . La votación final, realizada el viernes 10 de octubre de 2025 , terminó con 121 votos afirmativos , sin votos en contra ni abstenciones.

La medida marcó el fin del mandato de Boluarte , quien había llegado al poder tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. La decisión se tomó en medio de una crisis institucional y social que arrastra al país desde hace casi tres años.

La moción aprobada por el Congreso se basó en la acusación de “incapacidad moral permanente” , un argumento contemplado en la Constitución peruana . Entre las principales causas citadas figuraron las denuncias por corrupción —especialmente el caso “Rolexgate” — y la falta de gestión ante la creciente inseguridad ciudadana .

El proceso se inició el 9 de octubre de 2025 , cuando legisladores de diversas bancadas presentaron cuatro mociones de vacancia . Todas superaron el mínimo de 34 firmas requeridas para su debate. Luego, el Pleno del Congreso admitió la propuesta al reunir más de 56 votos , lo que habilitó el inicio del juicio político.

Embed - JOSÉ JERÍ es NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ tras vacancia de Dina Boluarte #RPPDESPACHO

Un desenlace sin oposición política

La votación definitiva fue categórica: 121 congresistas votaron a favor, sin registros de votos en contra ni abstenciones. De esta manera, el Parlamento superó con amplitud los 87 votos necesarios para concretar la destitución.

Entre las bancadas que impulsaron la medida estuvieron Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú, muchas de ellas aliadas del oficialismo durante el mandato de Boluarte.

El resultado dejó en evidencia un aislamiento político total de la presidenta, que no logró sostén en ninguna fuerza legislativa al momento de la votación.

Embed - ¡VERGÜENZA! | Dina Boluarte dio su último mensaje tras vacancia presidencial | #HLR

El episodio que aceleró la vacancia

El ataque armado en un show del grupo Agua Marina, ocurrido en el distrito limeño de Chorrillos, fue el detonante final del proceso. Un grupo de hombres armados irrumpió en el espectáculo y disparó contra el público, dejando cinco heridos, entre ellos cuatro músicos y un vendedor ambulante.

El hecho generó indignación pública y fuertes críticas hacia el Gobierno por su falta de control sobre la seguridad. A partir de ese episodio, diversos sectores sociales y políticos reclamaron acciones concretas al Ejecutivo, sin obtener respuestas.

José Jerí, el nuevo presidente del Perú

Tras la destitución de Boluarte, la presidencia de la República fue asumida por el titular del Congreso, José Jerí, conforme lo establece la Constitución peruana. El traspaso se concretó de forma inmediata, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional.

Jerí, abogado y político limeño nacido en 1986, milita en el partido Somos Perú desde 2014. Fue elegido congresista por Lima en 2021 y, en julio de 2025, accedió a la presidencia del Parlamento con apoyo de distintas bancadas.

Durante su gestión parlamentaria, prometió transparencia y control interno, aunque enfrenta investigaciones judiciales por presunta violación sexual y enriquecimiento ilícito, causas que él mismo calificó como “ataques políticos”.