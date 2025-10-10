viernes 10 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
10 de octubre de 2025 - 08:42
Política.

El Congreso del Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte

Con 121 votos a favor y sin abstenciones, el Congreso de Perú aprobó la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Dina Boluarte destituida en Perú.

Dina Boluarte destituida en Perú.

El Congreso de la República del Perú destituyó a Dina Boluarte en una sesión sin precedentes, luego de aprobar por unanimidad la moción de vacancia presidencial. La votación final, realizada el viernes 10 de octubre de 2025, terminó con 121 votos afirmativos, sin votos en contra ni abstenciones.

Lee además
Varias personas observan un edificio derrumbado en Bogo City, en la provincia de Cebú, Filipinas.
Mundo.

Un terremoto de 7,6 sacudió a Filipinas y hay alerta por tsunami
María Corina Machado. video
Mundo.

Quién es María Corina Machado, la venezolana que ganó el Nobel de la Paz 2025

La medida marcó el fin del mandato de Boluarte, quien había llegado al poder tras la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022. La decisión se tomó en medio de una crisis institucional y social que arrastra al país desde hace casi tres años.

Los motivos detrás de la destitución

La moción aprobada por el Congreso se basó en la acusación de “incapacidad moral permanente”, un argumento contemplado en la Constitución peruana. Entre las principales causas citadas figuraron las denuncias por corrupción —especialmente el caso “Rolexgate”— y la falta de gestión ante la creciente inseguridad ciudadana.

El proceso se inició el 9 de octubre de 2025, cuando legisladores de diversas bancadas presentaron cuatro mociones de vacancia. Todas superaron el mínimo de 34 firmas requeridas para su debate. Luego, el Pleno del Congreso admitió la propuesta al reunir más de 56 votos, lo que habilitó el inicio del juicio político.

Embed - JOSÉ JERÍ es NUEVO PRESIDENTE DEL PERÚ tras vacancia de Dina Boluarte #RPPDESPACHO

Un desenlace sin oposición política

La votación definitiva fue categórica: 121 congresistas votaron a favor, sin registros de votos en contra ni abstenciones. De esta manera, el Parlamento superó con amplitud los 87 votos necesarios para concretar la destitución.

Entre las bancadas que impulsaron la medida estuvieron Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Podemos Perú, Avanza País, Acción Popular y Somos Perú, muchas de ellas aliadas del oficialismo durante el mandato de Boluarte.

El resultado dejó en evidencia un aislamiento político total de la presidenta, que no logró sostén en ninguna fuerza legislativa al momento de la votación.

Embed - ¡VERGÜENZA! | Dina Boluarte dio su último mensaje tras vacancia presidencial | #HLR

El episodio que aceleró la vacancia

El ataque armado en un show del grupo Agua Marina, ocurrido en el distrito limeño de Chorrillos, fue el detonante final del proceso. Un grupo de hombres armados irrumpió en el espectáculo y disparó contra el público, dejando cinco heridos, entre ellos cuatro músicos y un vendedor ambulante.

El hecho generó indignación pública y fuertes críticas hacia el Gobierno por su falta de control sobre la seguridad. A partir de ese episodio, diversos sectores sociales y políticos reclamaron acciones concretas al Ejecutivo, sin obtener respuestas.

José Jerí, el nuevo presidente del Perú

Tras la destitución de Boluarte, la presidencia de la República fue asumida por el titular del Congreso, José Jerí, conforme lo establece la Constitución peruana. El traspaso se concretó de forma inmediata, con el objetivo de garantizar la continuidad institucional.

Jerí, abogado y político limeño nacido en 1986, milita en el partido Somos Perú desde 2014. Fue elegido congresista por Lima en 2021 y, en julio de 2025, accedió a la presidencia del Parlamento con apoyo de distintas bancadas.

Durante su gestión parlamentaria, prometió transparencia y control interno, aunque enfrenta investigaciones judiciales por presunta violación sexual y enriquecimiento ilícito, causas que él mismo calificó como “ataques políticos”.

José Jeri
José Jeri es el nuevo presidente de Perú.

José Jeri es el nuevo presidente de Perú.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un terremoto de 7,6 sacudió a Filipinas y hay alerta por tsunami

Quién es María Corina Machado, la venezolana que ganó el Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática en Venezuela

Hamas aseguró que Estados Unidos dio garantías y que "la guerra llegó a su fin"

Luis Caputo y Scott Bessent cerraron los términos del salvataje para Argentina

Lo que se lee ahora
María Corina Machado.
Sorpresa.

María Corina Machado ganó el Nobel de la Paz 2025 por su lucha democrática en Venezuela

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Así será los servicios municipales por el feriado nacional (Foto ilustrativa)
Feriado.

Cómo funcionan los servicios municipales en San Salvador de Jujuy el viernes 10 de octubre

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente
Elecciones.

Gobernadores de Provincias Unidas se reunieron en Jujuy: "El equilibrio fiscal es con la gente, no a costa de la gente"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel