Hamas aseguró que Estados Unidos dio garantías y que "la guerra llegó a su fin"

El acuerdo de cese el fuego pone fin a dos años de guerra en Gaza.

Un representante de Hamas aseguró que tanto Estados Unidos como los países mediadores ofrecieron garantías de que el conflicto bélico llegó a su fin. “Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final” , expresó Khalil al-Hayya en un mensaje difundido por Al Jazeera .

En las conversaciones celebradas en el balneario egipcio de Sharm el Sheik intervinieron como facilitadores Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía .

“ Actuamos responsablemente en relación con el plan de (el presidente estadounidense Donald) Trump . Hoy anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra, retirarse de la Franja y llevar a cabo un intercambio de prisioneros”, explicó el dirigente palestino.

Según detalló al-Hayya, el entendimiento incluye la liberación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua en Israel , además de 1.700 detenidos tras el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023 .

Como contraparte del pacto, Hamas se comprometió a liberar a los 48 rehenes que aún permanecen en el territorio bajo su control. Se estima que alrededor de 20 de ellos siguen con vida, entre los que figuran tres argentinos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. También continúa en Gaza el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque del 7 de octubre.

Se estima que 48 rehenes siguen secuestrados en Gaza, una veintena de ellos estarían con vida.

La palabra de Khalil al-Hayya, líder de Hamas

En su declaración, Khalil al-Hayya sostuvo que Hamas continuará “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

El dirigente insistió en que la delegación de Hamas asumió el plan con un alto grado de “responsabilidad”, presentando “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Por el momento, el movimiento palestino aguarda que el Gobierno de Israel apruebe la primera fase del acuerdo sobre Gaza impulsado por Donald Trump.

Las claves del acuerdo entre Israel y Hamás.

Ministro de extrema derecha israelí dijo que votará en contra del acuerdo

Por su parte, el titular de Seguridad Nacional de Israel, el dirigente ultraderechista Itamar Ben Gvir, expresó este jueves que se pronunciará en contra del entendimiento con Hamas, una iniciativa respaldada por Estados Unidos, que contempla un cese de hostilidades en Gaza y el canje de cautivos por varios centenares de presos palestinos.

“El corazón de todos nosotros se llena de alegría... por el hecho de que se espera que todos los rehenes vuelvan... Sin embargo, junto a esta alegría, está terminantemente prohibido ignorar la cuestión del precio: la liberación de miles de terroristas, incluyendo 250 asesinos que se supone serán liberados de prisión. Eso es un precio alto e insoportable”, publicó Ben Gvir en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro, Israel, Benjamin Netanyahu.

A su vez, indicó: “No puedo votar a favor de un acuerdo que libera a esos terroristas asesinos y nos opondremos a él en el gobierno”.