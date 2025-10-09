jueves 09 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
9 de octubre de 2025 - 17:02
Paz.

Hamas aseguró que Estados Unidos dio garantías y que "la guerra llegó a su fin"

El pacto para detener las hostilidades se concretó tras dos años seguidos de choques armados. Los detalles del pacto que pondría fin al conflicto bélico.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El acuerdo de cese el fuego pone fin a dos años de guerra en Gaza.

El acuerdo de cese el fuego pone fin a dos años de guerra en Gaza.

Un representante de Hamas aseguró que tanto Estados Unidos como los países mediadores ofrecieron garantías de que el conflicto bélico llegó a su fin. “Recibimos garantías de los mediadores hermanos y de la administración de Estados Unidos confirmando que la guerra llegó a su final”, expresó Khalil al-Hayya en un mensaje difundido por Al Jazeera.

Lee además
Shiri Silberman junto a sus dos pequeños hijos, Ariel y Kfir. Además de los hermanos Horn y Cunio.
Mundo.

Todos los argentinos secuestrados por Hamas: los liberados y quienes faltan regresar
Hamas exigió un alto el fuego permanente y la retirada del ejército israelí de Gaza para cerrar un acuerdo.
Política internacional.

Hamas exige un alto al fuego permannte y que el ejército israelí se retire de Gaza para un acuerdo

En las conversaciones celebradas en el balneario egipcio de Sharm el Sheik intervinieron como facilitadores Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

El negociador de Hamas Khalil Al-Hayya, a la derecha.

El plan de Donald Trump

Actuamos responsablemente en relación con el plan de (el presidente estadounidense Donald) Trump. Hoy anunciamos un acuerdo para poner fin a la guerra, retirarse de la Franja y llevar a cabo un intercambio de prisioneros”, explicó el dirigente palestino.

Según detalló al-Hayya, el entendimiento incluye la liberación de 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua en Israel, además de 1.700 detenidos tras el ataque perpetrado el 7 de octubre de 2023.

Como contraparte del pacto, Hamas se comprometió a liberar a los 48 rehenes que aún permanecen en el territorio bajo su control. Se estima que alrededor de 20 de ellos siguen con vida, entre los que figuran tres argentinos: Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio. También continúa en Gaza el cuerpo del argentino Lior Rudaeff, asesinado durante el ataque del 7 de octubre.

Se estima que 48 rehenes siguen secuestrados en Gaza, una veintena de ellos estarían con vida.

La palabra de Khalil al-Hayya, líder de Hamas

En su declaración, Khalil al-Hayya sostuvo que Hamas continuará “trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino, su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como su capital”.

El dirigente insistió en que la delegación de Hamas asumió el plan con un alto grado de “responsabilidad”, presentando “una respuesta que sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre. También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra”.

Por el momento, el movimiento palestino aguarda que el Gobierno de Israel apruebe la primera fase del acuerdo sobre Gaza impulsado por Donald Trump.

Las claves del acuerdo entre Israel y Hamás.

Ministro de extrema derecha israelí dijo que votará en contra del acuerdo

Por su parte, el titular de Seguridad Nacional de Israel, el dirigente ultraderechista Itamar Ben Gvir, expresó este jueves que se pronunciará en contra del entendimiento con Hamas, una iniciativa respaldada por Estados Unidos, que contempla un cese de hostilidades en Gaza y el canje de cautivos por varios centenares de presos palestinos.

“El corazón de todos nosotros se llena de alegría... por el hecho de que se espera que todos los rehenes vuelvan... Sin embargo, junto a esta alegría, está terminantemente prohibido ignorar la cuestión del precio: la liberación de miles de terroristas, incluyendo 250 asesinos que se supone serán liberados de prisión. Eso es un precio alto e insoportable”, publicó Ben Gvir en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro, Israel, Benjamin Netanyahu.

A su vez, indicó: “No puedo votar a favor de un acuerdo que libera a esos terroristas asesinos y nos opondremos a él en el gobierno”.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Todos los argentinos secuestrados por Hamas: los liberados y quienes faltan regresar

Hamas exige un alto al fuego permannte y que el ejército israelí se retire de Gaza para un acuerdo

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para intercambiar rehenes

Israel y Hamas negocian un acuerdo de alto el fuego a dos años del inicio de la guerra en Gaza

Rechazaron reimprimir las boletas y José Luis Espert seguirá en la de La Libertad Avanza

Lo que se lee ahora
carlos sadir: tener un pais ordenado empieza por el presupuesto video
Política.

Carlos Sadir: "Tener un país ordenado empieza por el presupuesto"

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Condenaron al enfermero del Materno Infantil (Archivo) video
Juicio.

Condenaron al enfermero del hospital Materno Infantil: "Se logró que se haga justicia"

Alejandra Argota. video
Tribunales.

La mamá del bebé al que le inyectaron leche habló de la condena: "Estamos conformes"

Romina Uhrig afirmó que Thiago Medina ya puede caminar solo.
Recuperación.

Thiago Medina recibió el alta y le propuso casamiento a Daniela Celis

Miguel Ángel Russo.
Dolor.

De qué murió Miguel Ángel Russo

Vuelve la Feria Campesina a capital: donde y cuándo se realiza
Propuesta.

Vuelve la Feria Campesina a San Salvador de Jujuy: donde y cuándo se realiza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel