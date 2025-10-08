miércoles 08 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
8 de octubre de 2025 - 12:22
Economía.

Programa Hogar de ANSES: ¿Qué es y cómo me puedo anotar para recibirlo?

El trámite para acceder a este beneficio económico se realiza completamente de manera digital; ¿Qué condiciones hay que cumplir y de qué manera se paga?

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué es el Programa Hogar y cómo me puedo anotar.

Qué es el Programa Hogar y cómo me puedo anotar.

El Programa Hogar permite asegurar que las familias de bajos ingresos puedan acceder a la garrafa de gas. Es un subsidio mensual dado por la Secretaría de Energía y gestionado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que cubre el 80% del costo de la garrafa de 10 kilos. Quiénes son los beneficiarios y cómo inscribirse.

Lee además
ANSES Jujuy
Importante.

Las oficinas de ANSES Jujuy estarán cerradas el martes 7 de octubre: los motivos
ANSES actualizó las asignaciones.
Atención.

ANSES actualizó los montos de las asignaciones: cuánto se cobrará por hijo en octubre 2025

Programa Hogar
Programa Hogar.

Programa Hogar.

Requisitos del Programa Hogar de ANSES

Este apoyo está destinado a personas que habitan en zonas sin acceso a gas natural o que no estén conectadas a la red domiciliaria. Para poder recibirlo, se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Ningún miembro del grupo familiar puede tener un servicio de gas natural a su nombre.
  • Tampoco haber tramitado la Tarifa Social de Gas.
  • Los ingresos totales del hogar no deben exceder el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Para quienes estén inscriptos como monotributistas, se permite hasta la categoría C inclusive. En el caso de que algún miembro de la familia sea una persona con discapacidad y cuente con el CUD vigente, el límite familiar se eleva a tres salarios mínimos vitales y móviles, o hasta la categoría D para monotributistas.
Programa Hogar
Por qué no cobré el Programa Hogar.

Por qué no cobré el Programa Hogar.

En las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y en el partido de Patagones (Buenos Aires), el tope de ingresos familiares se ajusta a 2,8 salarios mínimos vitales y móviles, o categoría D para monotributistas. Si en el hogar hay una persona con discapacidad, el límite puede alcanzar hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles, o categoría E para monotributistas.

Cómo anotarse al Programa Hogar

Si se cumplen los requisitos establecidos, las personas interesadas pueden gestionar este subsidio mediante un trámite totalmente digital. Para ello, deben seguir estos pasos:

  • Acceder al portal Mi ANSES o a la aplicación móvil utilizando la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con ella, es posible crear un usuario al instante.
  • Revisar y actualizar toda la información personal y los vínculos familiares en el perfil.
  • Ir al menú principal y seleccionar la opción “Solicitar Tarifa Social” dentro de la sección “Programas y Beneficios”, eligiendo luego “Programa Hogar”.
  • Completar el formulario correspondiente para pedir la Tarifa Social bajo el Programa Hogar.
Programa Hogar
Programa Hogar.

Programa Hogar.

Al completar el trámite, es aconsejable guardar o descargar el comprobante emitido. Posteriormente, la ANSES se pondrá en contacto con el solicitante para comunicarle el avance o estado de su gestión.

En el caso de quienes reúnen los requisitos del Programa Hogar pero residen en zonas con servicio de gas natural, deberán realizar el trámite de manera presencial. Para ello, deberán acudir a una oficina de ANSES con turno previamente asignado y presentar el certificado emitido por la distribuidora local que acredite la ausencia de conexión a la red de gas.

Los montos del Programa Hogar y cómo se cobra

El valor que perciben los beneficiarios del Programa Hogar para adquirir garrafas de 10, 12 y 15 kg en todo el país se fija según los precios máximos definidos por la Secretaría de Energía para cada distribuidora, fraccionadora y comercio, y también está condicionado por las normativas fiscales de cada provincia. Esta información se encuentra disponible en el portal oficial del organismo a cargo del secretario Eduardo Rodríguez Chirillo.

El Programa Hogar es una ayuda económica que cubre parte del costo de las garrafas de gas (10, 12 o 15kg) para hogares que no cuentan con conexión a gas por red.

El importe del subsidio puede variar según la cantidad de integrantes del hogar, la ubicación de la vivienda y la temporada del año. Al monto base se le pueden sumar adicionales en los siguientes casos:

  • Durante los meses de invierno.
  • Si la vivienda alberga a más de cinco personas.

Los beneficiarios reciben este aporte directamente en su cuenta bancaria. Quienes ya perciben otras prestaciones de ANSES verán el subsidio acreditado junto con sus haberes habituales. Para quienes no tengan cuenta bancaria, el Estado facilita la apertura de una cuenta o, alternativamente, asigna un punto de cobro a través del Correo Argentino donde se depositará el subsidio.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Las oficinas de ANSES Jujuy estarán cerradas el martes 7 de octubre: los motivos

ANSES actualizó los montos de las asignaciones: cuánto se cobrará por hijo en octubre 2025

PUAM de ANSES: el paso a paso para hacer el trámite digital y obtener la pensión

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación y por qué

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Lo que se lee ahora
Transferencias bancarias.
Economía.

Los nuevos topes de transferencias bancarias a partir de octubre 2025

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Choque en Mar del Plata.
Mar del Plata.

Un nene murió en un terrible choque: el auto se partió en dos

Programa Hogar de ANSES.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Doble femicidio en Bahía Blanca.
Bahía Blanca.

Hallaron a una madre y su hija calcinadas: investigan un doble femicidio

AUH.
ANSES.

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación y por qué

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel