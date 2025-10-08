Programa Hogar de ANSES: ¿Qué es y cómo me puedo anotar para recibirlo?

El Programa Hogar permite asegurar que las familias de bajos ingresos puedan acceder a la garrafa de gas . Es un subsidio mensual dado por la Secretaría de Energía y gestionado a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) , que cubre el 80% del costo de la garrafa de 10 kilos . Quiénes son los beneficiarios y cómo inscribirse.

Este apoyo está destinado a personas que habitan en zonas sin acceso a gas natural o que no estén conectadas a la red domiciliaria . Para poder recibirlo, se deben cumplir las siguientes condiciones :

En las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego , y en el partido de Patagones (Buenos Aires) , el tope de ingresos familiares se ajusta a 2,8 salarios mínimos vitales y móviles , o categoría D para monotributistas. Si en el hogar hay una persona con discapacidad , el límite puede alcanzar hasta 4,2 salarios mínimos vitales y móviles , o categoría E para monotributistas.

Si se cumplen los requisitos establecidos , las personas interesadas pueden gestionar este subsidio mediante un trámite totalmente digital . Para ello, deben seguir estos pasos :

Acceder al portal Mi ANSES o a la aplicación móvil utilizando la Clave de la Seguridad Social . En caso de no contar con ella, es posible crear un usuario al instante .

Revisar y actualizar toda la información personal y los vínculos familiares en el perfil.

Ir al menú principal y seleccionar la opción "Solicitar Tarifa Social" dentro de la sección "Programas y Beneficios", eligiendo luego "Programa Hogar".

Completar el formulario correspondiente para pedir la Tarifa Social bajo el Programa Hogar.

Al completar el trámite, es aconsejable guardar o descargar el comprobante emitido. Posteriormente, la ANSES se pondrá en contacto con el solicitante para comunicarle el avance o estado de su gestión.

En el caso de quienes reúnen los requisitos del Programa Hogar pero residen en zonas con servicio de gas natural, deberán realizar el trámite de manera presencial. Para ello, deberán acudir a una oficina de ANSES con turno previamente asignado y presentar el certificado emitido por la distribuidora local que acredite la ausencia de conexión a la red de gas.

Los montos del Programa Hogar y cómo se cobra

El valor que perciben los beneficiarios del Programa Hogar para adquirir garrafas de 10, 12 y 15 kg en todo el país se fija según los precios máximos definidos por la Secretaría de Energía para cada distribuidora, fraccionadora y comercio, y también está condicionado por las normativas fiscales de cada provincia. Esta información se encuentra disponible en el portal oficial del organismo a cargo del secretario Eduardo Rodríguez Chirillo.

El Programa Hogar es una ayuda económica que cubre parte del costo de las garrafas de gas (10, 12 o 15kg) para hogares que no cuentan con conexión a gas por red.

El importe del subsidio puede variar según la cantidad de integrantes del hogar, la ubicación de la vivienda y la temporada del año. Al monto base se le pueden sumar adicionales en los siguientes casos:

Durante los meses de invierno .

. Si la vivienda alberga a más de cinco personas.

Los beneficiarios reciben este aporte directamente en su cuenta bancaria. Quienes ya perciben otras prestaciones de ANSES verán el subsidio acreditado junto con sus haberes habituales. Para quienes no tengan cuenta bancaria, el Estado facilita la apertura de una cuenta o, alternativamente, asigna un punto de cobro a través del Correo Argentino donde se depositará el subsidio.