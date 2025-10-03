viernes 03 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de octubre de 2025 - 10:53
Importante.

Las oficinas de ANSES Jujuy estarán cerradas el martes 7 de octubre: los motivos

ANSES confirmó que el próximo martes 7 de octubre no abrirá las oficinas en la provincia de Jujuy. Te contamos los motivos.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
ANSES Jujuy

ANSES Jujuy

Lee además
Los beneficiarios del Programa Hogar.
ANSES.

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI
Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

Por este motivo, indicaron a todos los beneficiarios que no se otorgaron turnos para esa jornada. Asimismo, se dio a conocer que la atención se retomará de manera habitual el miércoles 8.

anses jujuy.jpg

Por qué el 7 de octubre es feriado en Jujuy

El 7 de octubre se conmemora el Día de la Virgen de Río Blanco, patrona de la provincia de Jujuy.

La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya es una figura de gran relevancia en la vida religiosa y cultural de Jujuy. Su historia se teje con hilos de devoción y misterio a lo largo de los años, y su importancia fue reconocida oficialmente con su coronación pontificia el 31 de octubre de 1920.

La documentación sobre la historia de esta Virgen y su santuario es limitada, pero las conjeturas y relatos transmitidos de generación en generación ofrecen un vistazo a su origen. En el siglo XVII, los españoles se encontraban en América, y había una necesidad imperante de evangelizar la zona del valle de Palpalá, donde coexistían diversas tribus originarias.

La primera medida del Gobierno fue la construcción de una capilla en la región, ya que la Compañía de Jesús estaba llevando a cabo la labor de catequizar a los pobladores. Sin embargo, algunos años después, un devastador incendio destruyó la iglesia. En ese momento, el beato Pedro Ortiz de Zárate brindó su apoyo para reconstruir el templo que había quedado en ruinas.

Procesión Virgen de Río Blanco (3).jpg

En el siglo XVIII, la imagen de la Virgen fue trasladada a un valle fértil conocido como Río Blanco, y un cartel que acompañaba la imagen decía "Soy Nuestra Señora del Rosario de Paipaya", otorgándole el nombre que todavía conserva en la actualidad.

La tradición cuenta que la Virgen desempeñó un papel crucial en la defensa de la ciudad de Jujuy contra los ataques constantes de las tribus locales. Cada vez que se producía un ataque, la imagen de la Virgen aparecía sobre un pacará, vestida de rosa con un manto celeste y empuñando su bastón de soberana.

Con el paso del tiempo, miles de personas comenzaron a seguir y venerar a la Virgen, llegando incluso a celebrar todo el mes de octubre con peregrinaciones de fieles procedentes de toda la provincia, quienes caminan durante horas para honrarla.

Virgen de Río Blanco
Virgen de Río Blanco.

Virgen de Río Blanco.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mi ANSES Programa Hogar: Cómo saber si cobro con el número de DNI

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en octubre 2025

AUH en octubre 2025: quiénes quedaron afuera del cobro de la asignación

ANSES fecha de pago octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Jubilación anticipada ANSES: el Gobierno prorroga el beneficio por un año más

Lo que se lee ahora
Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Por  Federico Franco

Las más leídas

El procurador general de Jujuy, Sergio Lello Sánchez. video
Jujuy.

Renunció el procurador general del MPA, Sergio Lello Sánchez

Reclamo por créditos hipotecarios UVA. video
Capital.

Jujeños que sacaron créditos hipotecarios UVA reclamaron por el aumento de las cuotas

Revelaron la autopsia de Lara Gutiérrez.
Policiales.

Triple crimen narco: qué es un shock hipovolémico, el resultado de la autopsia de Lara Gutiérrez

Sin clases.
Atención.

El martes 7 no habrá clases en Jujuy: todos los detalles

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo
Policiales.

Barrio Malvinas: investigan un choque en cadena entre un auto, moto y colectivo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel