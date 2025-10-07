martes 07 de octubre de 2025

7 de octubre de 2025 - 08:49
Atención.

ANSES actualizó los montos de las asignaciones: cuánto se cobrará por hijo en octubre 2025

La ANSES actualizó los montos de la Asignación Familiar por Hijo, la AUH y la asignación por discapacidad.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
ANSES actualizó las asignaciones.

ANSES actualizó las asignaciones.

Nuevo monto para la Asignación Familiar por Hijo

El nuevo valor de la Asignación Familiar por Hijo se fijó en $58.631 para quienes integran el primer rango de ingresos familiares. Este grupo incluye a trabajadores registrados, titulares de la prestación por desempleo, jubilados y monotributistas con ingresos dentro del límite establecido por el organismo.

La actualización forma parte del esquema de aumentos automáticos que aplica ANSES de manera trimestral, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente al aumento del costo de vida.

A quiénes les corresponde

Pueden acceder a la Asignación Familiar por Hijo los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Monotributistas de categorías bajas y medias.
  • Titulares de la prestación por desempleo.
  • Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
  • Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

El acceso depende del nivel de ingresos del grupo familiar. Solo los que integran el primer rango, correspondiente a los ingresos más bajos, cobrarán el monto máximo de $58.631.

Requisitos para acceder al beneficio

Para recibir la asignación, es necesario mantener actualizados los datos personales y familiares en la base de ANSES. Los titulares deben presentar la documentación de los hijos —partida de nacimiento y DNI— y cumplir con los límites de ingresos definidos en cada periodo.

La entidad realiza controles y cruces de datos con otras bases oficiales para asegurar que los pagos lleguen a los hogares que cumplen con las condiciones.

Actualización de otros programas sociales

Además del aumento en la Asignación Familiar por Hijo, ANSES informó los nuevos montos para sus programas de protección social.

La Asignación Universal por Hijo (AUH) se estableció en $117.252, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $381.791 desde octubre.

Estos incrementos forman parte de la política de movilidad que ajusta los valores según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la recaudación previsional. El objetivo es compensar la pérdida de poder adquisitivo y garantizar una cobertura básica a los sectores más vulnerables.

ANSES actualizó las asignaciones.
ANSES actualizó las asignaciones.

ANSES actualizó las asignaciones.

Calendario y modalidad de pago

Cronograma de pagos de Asignación Universal por Hijo y SUAF en octubre 2025

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre
  • DNI terminados en 1: 9 de octubre
  • DNI terminados en 2: 10 de octubre
  • DNI terminados en 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4: 15 de octubre
  • DNI terminados en 5: 16 de octubre
  • DNI terminados en 6: 17 de octubre
  • DNI terminados en 7: 18 de octubre
  • DNI terminados en 8: 21 de octubre
  • DNI terminados en 9: 22 de octubre

Cronograma de pagos de la Asignación por Embarazo en octubre 2025

  • DNI terminados en 0: 10 de octubre
  • DNI terminados en 1: 14 de octubre
  • DNI terminados en 2: 15 de octubre
  • DNI terminados en 3: 16 de octubre
  • DNI terminados en 4: 17 de octubre
  • DNI terminados en 5: 18 de octubre
  • DNI terminados en 6: 21 de octubre
  • DNI terminados en 7: 22 de octubre
  • DNI terminados en 8: 23 de octubre
  • DNI terminados en 9: 24 de octubre

Cronograma de pagos de la Asignación por Prenatal y Maternidad en octubre 2025

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 16 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 17 de octubre

