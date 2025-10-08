miércoles 08 de octubre de 2025

8 de octubre de 2025 - 20:13
Mundo.

Donald Trump anunció que Israel y Hamas llegaron a un acuerdo para intercambiar rehenes

El pacto, que forma parte de la primera fase de un plan de paz impulsado por su gobierno, prevé la liberación de 20 rehenes y la retirada parcial de tropas israelíes.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Según Trump, Hamas liberará en los próximos 72 horas a cerca de 20 rehenes con vida, mientras que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada, marcando un paso inicial hacia un cese del fuego más amplio.

El acuerdo estará oficializado en una firma pautada para realizarse en Egipto y contempla, además, que los 47 rehenes capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 sean liberados —vivos o no— a cambio de una lista de prisioneros palestinos recluidos en Israel.

La ofensiva contra una lancha que transportaba drogas ocurrió en aguas internacionales.
Donald Trump.

Donald Trump.

El republicano aseguró en una publicación en las redes sociales: “Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo!“.

“Este es un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡BENDITOS LOS CONSTRUCTORES DE PAZ!”, concluyó Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, expresó su respaldo al pacto, aunque aclaró que no respaldará la creación de un Estado palestino y mantendrá desplegadas fuerzas en la mayor parte de Gaza, actitud que generó dudas sobre el alcance real del acuerdo.

Este anuncio se enmarca en el conflicto bélico en Gaza que ocurrió tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que han dejado más de 67 mil muertos según las autoridades del enclave palestino.

