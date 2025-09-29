Donald Trump informó un plan para la paz en Gaza y espera la respuesta de Hamas

Donald Trump anunció el plan para la paz en Gaza y se espera la respuesta de Hamas.

El mandatario estadounidense , Donald Trump , afirmó este lunes que un entendimiento para la paz en Gaza se encuentra “ muy cerca " de concretarse. Sus declaraciones llegaron después de mantener una reunión con el primer ministro de Israel , Benjamin Netanyahu , en la que dio a conocer una propuesta de 20 medidas destinadas a poner fin al conflicto .

Estados Unidos. Javier Milei se reunió con Benjamín Netanyahu y ratificó el apoyo a Israel

El encuentro fue señalado como un momento decisivo para avanzar hacia un alto el fuego en el territorio palestino . “Este es un gran, gran día , un día hermoso , potencialmente uno de los mejores días de la historia de la civilización . Como mínimo, estamos muy, muy cerca . Y creo que estamos más que cerca ” de un acuerdo , dijo Trump durante una rueda de prensa . Netanyahu dijo luego que apoya el plan presentado por la Casa Blanca .

El presidente de EE.UU. Donald Trump y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu durante la conferencia de prensa tras la reunión en la Casa Blanca.

“Esto puede hacerse de forma fácil o de forma difícil . Preferimos la manera fácil , pero será hecho”, afirmó el primer ministro israelí . Además, dijo que Israel “mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad ” en Gaza tras la guerra .

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos, (que) traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu en rueda de prensa junto a Trump.

El Foro de Familias de rehenes calificó de “histórico” el plan.

La iniciativa, compuesta por 20 medidas, todavía requiere la aprobación de Hamas. En relación a esto, Donald Trump aseguró que Benjamin Netanyahu contará con su “apoyo total” en Gaza si el grupo islamista rechaza la propuesta. Según lo adelantado por el presidente norteamericano, la retirada israelí del enclave se produciría de manera “por etapas” en caso de aplicarse el acuerdo.

Benjamin Netanyahu y Donald Trump durante su encuentro en la casa Blanca.

El esquema contempla un cese de hostilidades en la ofensiva de Israel, la liberación de todos los cautivos y la creación de un Gobierno provisional, bajo la supervisión de una comisión encabezada por Trump.

Para esta cuarta visita de Netanyahu a Washington en lo que va del año, el líder estadounidense lo recibió en la entrada de la Casa Blanca. En paralelo al encuentro, la presidencia difundió públicamente el plan diseñado para Gaza.

“Quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan y por tener la confianza de que, si trabajamos juntos, podremos poner fin a la muerte y la destrucción que hemos presenciado durante tantos años, décadas e incluso siglos, y así dar inicio a una nueva era de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”, dijo Trump a la prensa.

Trump advirtió que, si Hamas rechaza el pacto —algo que considera posible—, quedaría como el único actor que se opone, ya que, según él, el resto ya lo aceptó. No obstante, se declaró optimista sobre la reacción del movimiento islamista y dijo tener la sensación de que responderán de forma favorable.

Donald Trump recibió a Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense añadió que, si finalmente Hamas no avala la propuesta, Estados Unidos brindará a Israel un respaldo total para desarticular a la milicia.

Además, Trump relató que mantuvo con Netanyahu una “conversación larga y dura” y le aseguró que, de ser necesario, le dará mayor apoyo para adoptar las medidas que estime pertinentes; señaló también que percibe en el primer ministro israelí la voluntad de avanzar hacia un acuerdo de paz.

Cuáles son los 20 puntos del plan

Este lunes, la administración estadounidense difundió la propuesta de 20 medidas presentada por el presidente Trump, cuyo objetivo es terminar con el conflicto en la Franja de Gaza y trazar el rumbo del territorio palestino.

La iniciativa contempla un cese inmediato de las hostilidades, la liberación de todos los secuestrados y la conformación de una administración interina bajo la dirección de un consejo encabezado por Trump. Además, Washington asume el compromiso de actuar como mediador entre israelíes y palestinos para alcanzar “una coexistencia pacífica”, dejando abierta la posibilidad de constituir un Estado propio para Palestina.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el primer ministro, Israel, Benjamin Netanyahu.

Estos son los 20 puntos:

1- La Franja de Gaza quedará desmilitarizada y no constituirá un peligro para la seguridad de Israel.

2- El territorio será reconstruido con el objetivo de favorecer a la población local.

3- Se plantea un cese inmediato de los combates y un retiro progresivo del ejército israelí para posibilitar la entrega de los cautivos.

4- Hamás deberá liberar en un plazo máximo de 72 horas a todos los rehenes, tanto quienes continúan con vida como aquellos que hayan fallecido.

5- Israel pondrá en libertad a 250 prisioneros palestinos con condenas de por vida y a otros 1.700 habitantes de Gaza arrestados luego de los ataques del 7 de octubre.

6- Hamás asumirá el compromiso de renunciar a las armas y aceptar una convivencia pacífica.

7- Una vez aprobado el pacto, se enviará a la Franja toda la asistencia humanitaria requerida.

8- El ingreso y la distribución de la ayuda se efectuarán sin obstáculos, bajo la coordinación de organismos de la ONU.

9- La gestión de Gaza quedará en manos de un consejo técnico supervisado por una “Junta de Paz” internacional liderada por Trump e integrada también por el ex primer ministro británico Tony Blair. Posteriormente, una Autoridad Palestina renovada tomará el mando.

10- Se impulsará un programa de crecimiento económico en Gaza orientado a captar capitales y fomentar la inversión.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas.

11- El enclave contará con un área económica especial destinada a promover la actividad comercial.

12- No se permitirán expulsiones forzadas y quienes decidan marcharse de manera voluntaria podrán regresar, aunque se alentará a la población a permanecer y se le brindará la posibilidad de edificar una Gaza renovada.

13- Ni Hamás ni ninguna otra facción tendrán la facultad de administrar el territorio, “ni directa, ni indirectamente”, y la Franja será desarmada bajo control internacional.

14- Los países vecinos velarán por el cumplimiento de los compromisos de Hamás y de otros movimientos, asegurando que Gaza no constituya “una amenaza para sus ciudadanos ni vecinos”.

Se conformará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), respaldada por Estados Unidos y aliados árabes, destinada a capacitar a la policía palestina y a garantizar tanto la seguridad interna como la de las fronteras, tarea en la que participarán Egipto e Israel.

16- Israel no llevará a cabo ocupación ni anexión del territorio de Gaza; se retirará de manera gradual para ceder el control a la ISF, aunque conservará un cinturón de seguridad en caso de ser necesario.

17- Si Hamás “demora o rechaza” la iniciativa, todas estas disposiciones se aplicarán en las áreas consideradas “libres de terrorismo” que Israel entregue a la ISF.

Se impulsará un espacio de encuentro entre religiones con el fin de fortalecer la tolerancia y promover una convivencia en paz entre israelíes y palestinos.

19- A medida que avance la reconstrucción y se concreten transformaciones en la Autoridad Palestina, se abrirá la puerta al ejercicio del derecho a la autodeterminación y a la conformación de un Estado palestino.

20- Estados Unidos facilitará conversaciones directas entre Palestina e Israel para definir un marco político que garantice una coexistencia estable y próspera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Israel se disculpó con Qatar

Por su parte, Netanyahu ofreció el lunes disculpas al primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, por los bombardeos de Hamas en Doha, durante una conversación telefónica desde la Casa Blanca, según indicó una fuente diplomática. En la llamada, el primer ministro israelí manifestó su pesar por la violación de la soberanía de Qatar y por la muerte de un miembro de la seguridad durante los ataques de septiembre, detalló la fuente que pidió mantenerse en anonimato.

Horas más tarde, la Casa Blanca informó que Qatar e Israel colaborarán con Estados Unidos para superar los “agravios mutuos” y señaló que Israel aseguró a Doha que no repetirá ataques sobre su territorio.

“El primer ministro Netanyahu expresó su profundo pesar por el ataque con misiles de Israel contra objetivos de Hamás en Qatar, que causó la muerte accidental de un militar catarí”, detalló la Casa Blanca. Netanyahu lamentó además que “Israel violara la soberanía qatarí y afirmó que no volverá a realizar un ataque similar en el futuro”.

Trump recibió personalmente a Netanyahu.

El informe señala que el mandatario qatarí “acogió con satisfacción” las declaraciones del primer ministro israelí y subrayó la disposición de Qatar a continuar desempeñando un papel importante en la garantía de la seguridad y la estabilidad de la región. De igual modo, ambos líderes respaldaron la iniciativa de Trump de “establecer un mecanismo trilateral para mejorar la coordinación, la comunicación y resolver agravios mutuos”.

Qatar, que actúa como mediador junto con Egipto y Estados Unidos para alcanzar un alto al fuego en la Franja de Gaza, fue escenario de un ataque israelí dirigido contra la delegación negociadora de Hamas. Aunque los principales negociadores sobrevivieron, cinco miembros del grupo palestino y un agente de seguridad qatarí fallecieron en la operación.

El gobierno de Qatar calificó el hecho como un acto de “agresión” y “terrorismo de Estado”, y reafirmó su compromiso de adoptar “todas las medidas necesarias” para garantizar la protección de su seguridad nacional.

El presidente estadounidense advirtió a Netanyahu la semana pasada contra el plan de anexionar Cisjordania.

Una reunión clave en la Casa Blanca

La reunión en la Casa Blanca se presenta como un encuentro crucial destinado a intentar finalizar un conflicto que comenzó hace casi dos años, provocando más de 66.000 víctimas y dejando a la Franja de Gaza en ruinas. Al recibir a su aliado, Trump respondió a los periodistas que se sentía “muy confiado”, mientras que el invitado se mostró cauteloso respecto a las posibilidades de éxito de las negociaciones.

El presidente estadounidense asegura que está cerca de concretar un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita la liberación de los rehenes que Hamas mantiene desde hace tiempo, tras mantener la semana pasada conversaciones con líderes árabes.

“Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio. Todos a bordo para algo especial por primera vez. ¡Lo lograremos!”, publicó Trump ayer en su red social Truth Social.

El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado como posible líder de una autoridad transitoria para Gaza.

Por su parte, Netanyahu ofreció pocas señales de esperanza al enviar un mensaje contundente desde la tribuna de la Asamblea de Naciones Unidas, donde afirmó que aprobar la creación de un Estado palestino equivaldría a un “suicidio nacional” para Israel.

El primer ministro israelí también parece poco dispuesto a suspender la ofensiva militar destinada a tomar el control de la Ciudad de Gaza, de la que miles de palestinos han tenido que desplazarse en las últimas semanas.

Esta será la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca desde que Trump asumió nuevamente el poder en enero, en un momento en que el presidente republicano enfrenta dificultades para poner fin a un conflicto que había asegurado podría resolver con rapidez.

Si bien Trump es un aliado firme de Netanyahu, en los últimos tiempos ha mostrado indicios de frustración frente a una guerra que se prolonga desde hace casi dos años.

Palestinos desplazados se mueven hacia el sur después de que las fuerzas israelíes ordenaron a los residentes de la Ciudad de Gaza evacuar, el 18 de septiembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos advirtió a Netanyahu sobre los planes de Israel de anexar Cisjordania, iniciativa que apoyan algunos miembros del gabinete israelí, y también cuestionó la operación israelí contra líderes de Hamas en Qatar, otro socio estratégico de Washington.

Las familias de los ciudadanos israelíes retenidos pidieron a Trump que respalde el acuerdo que propuso para establecer un alto al fuego en Gaza.

“Le pedimos respetuosamente que se mantenga firme contra cualquier intento de sabotear el acuerdo que propuso”, señalaron en una carta abierta dirigida al mandatario estadounidense, a través del Foro de las Familias de Rehenes. Además, añadieron: “Hay demasiado en juego y nuestras familias han esperado demasiado tiempo para que cualquier interferencia desvíe este progreso”.

Trump y Netanyahu dialogan sobre la nueva propuesta de tregua y liberación de rehenes en Gaza.

El Foro de las Familias de Rehenes es la principal entidad que representa a los parientes de las personas retenidas en Gaza desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023.