3 de octubre de 2025 - 17:22
Mundo.

Hamás le respondió a Donald Trump y aceptó liberar a todos los rehenes "vivos o muertos"

El movimiento islamista anunció que está dispuesto a entregar a todos los rehenes israelíes, con vida o fallecidos, en el marco de la propuesta de paz de Donald Trump para Gaza.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Hamás informó este viernes que acepta liberar a todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, como parte de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La organización también manifestó su disposición a iniciar de inmediato negociaciones mediadas para acordar los detalles.

El anuncio de Hamás se conoció luego del ultimátum público de Trump, que exigió la aceptación del plan antes del domingo a las 18:00 (hora del Este de EE.UU.), con la advertencia de “graves consecuencias” en caso de rechazo. Medios estadounidenses y regionales explicaron que el plan de 20 puntos busca un alto el fuego y un esquema para la entrega de rehenes y prisioneros.

Hamas.jpg
Hamas quiere seguir negociando para el cese de fuego.

Según estimaciones oficiales israelíes citadas en la prensa internacional, quedan 48 rehenes en Gaza, de los cuales unos 20 estarían con vida. La oferta contempla la devolución de todos —tanto los sobrevivientes como los cuerpos de quienes murieron— como primer paso del acuerdo.

La propuesta, difundida esta semana, incluye además la liberación de prisioneros palestinos por parte de Israel y una fase de administración internacional transitoria para la Franja. Documentos y reportes previos detallan que, una vez completada la entrega de rehenes, Israel liberaría a 250 presos con cadena perpetua y a 1.700 detenidos desde el 7 de octubre de 2023. Hamás, por su parte, plantea discutir algunos puntos a través de un marco palestino amplio.

En las próximas horas se esperan contactos con mediadores (como Qatar y Egipto) para intentar cerrar un texto final antes del plazo del domingo. Si las partes sellan el acuerdo, la entrega de rehenes podría ponerse en marcha de forma inmediata, con un cese de hostilidades asociado a esa primera fase.

