La OMS aconseja que los menores de 2 años no deben estar frente a las pantallas

El Día Mundial de la Visión nos invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar la salud ocular desde los primeros años de vida. Hoy, uno de los mayores desafíos es la exposición temprana y prolongada a pantallas —celulares, tablets, televisores y computadoras— que puede afectar el desarrollo visual infantil.

En este sentido, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Asociación Americana de Pediatría (AAP) recomiendan que en los menores de 10 meses no es aconsejable su uso, excepto para videollamadas. Entre 18 y 24 meses se deben seleccionar los contenidos, con supervisión de los padres y explicación de lo que están mirando. En el caso de niños de entre 2 y 5 años, un máximo de 1 hora por día frente a las pantallas.

“Durante los primeros cinco años, el sistema visual se encuentra en pleno proceso de maduración. En esta etapa, la estimulación adecuada a través del juego libre, el contacto con la naturaleza y la lectura compartida favorece la visión binocular, la coordinación ojo-mano y la capacidad de orientación en el entorno. Sin embargo, el uso excesivo de pantallas puede interferir en estos procesos naturales”, explica la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC.

Los principales riesgos incluyen fatiga visual digital (ojos rojos, sequedad, menor frecuencia de parpadeo), mayor predisposición a la miopía, retraso en habilidades visuales y motoras finas por la falta de actividades manuales y alteraciones del sueño debido a la luz azul que modifica los ritmos circadianos (son como un “reloj interno” que le dice al cuerpo cuándo es hora de dormir, despertarse o realizar distintas funciones).

“Por eso – continúa la Dra. El Haj-, es fundamental que familias y educadores adopten medidas preventivas: evitar el uso de pantallas en menores de 2 años, limitar el tiempo frente a ellas en edad preescolar (no más de una hora al día y siempre bajo supervisión), promover al menos dos horas de actividades al aire libre por día, fomentar la lectura en papel y juegos que estimulen la coordinación ojo-mano, y realizar consultas preventivas al oftalmólogo infantil aun en ausencia de síntomas” La visión es un recurso invaluable para el aprendizaje y el desarrollo integral de la niñez. En este Día Mundial de la Visión, el llamado es claro: acompañar a los más pequeños en un equilibrio entre tecnología y hábitos saludables que protejan su salud visual y garanticen un mejor futuro.

