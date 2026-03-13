viernes 13 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de marzo de 2026 - 08:32
Extendido.

Rige alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy: cuándo y qué zonas están afectadas

Llega un nuevo fin de semana y el Servicio Meteorológico Nacional anunció alerta amarilla otra vez, lo que va a generar algunas tormentas en Jujuy.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Rige alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy: cuándo y qué zonas están afectadas

Rige alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy: cuándo y qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintos sectores de la provincia de Jujuy durante el fin de semana. Según el organismo, se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían presentarse con intensidad moderada.

Lee además
alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en jujuy
Precaución.

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy
extienden la alerta por tormentas severas en jujuy: por cuantos dias y zonas afectadas
Advertencia.

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

De acuerdo al pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad se desarrollarán principalmente entre la tarde y la noche, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima.

cielo nublado tormentas jujuy (2)

Zonas de Jujuy bajo alerta

El aviso meteorológico alcanza a varios departamentos y sectores de la provincia. Las áreas incluidas en la alerta amarilla son:

  • El Carmen

  • Ledesma

  • Palpalá

  • San Antonio

  • San Pedro

  • Santa Bárbara

  • Valle Grande

  • Zona baja de Doctor Manuel Belgrano

  • Zona baja de Tilcara

En estas regiones podrían registrarse tormentas localmente fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y precipitaciones intensas en cortos períodos.

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

El pronóstico del SMN indica que en San Salvador de Jujuy el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a 18°C y una máxima que rondará los 25°C.

Durante la mañana se esperan condiciones mayormente nubladas, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este tipo de alertas, el SMN sugiere tomar precauciones, entre ellas:

  • Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

  • No refugiarse debajo de árboles o estructuras inestables.

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

  • Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas podrían actualizarse durante el fin de semana.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Alerta naranja en Jujuy por fuertes tormentas este miércoles: a qué hora y qué zonas afecta

Bajó de alerta naranja a amarilla pero van a seguir las lluvias en Jujuy: zonas afectadas

Vuelve la alerta amarilla con tormentas y posible granizo: para cuándo

Lo que se lee ahora
Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Colectivos en Jujuy.
Capital.

Desde hoy aumenta el transporte público en San Salvador de Jujuy: los precios

Sábado con inestabilidad: continúa vigente el alerta por tormentas video
Interés.

En Jujuy seguirán las lluvias: prevén precipitaciones y temperaturas por encima de lo normal

La mamá del niño hallado en Abra Pampa agradeció a todos los que la ayudaron a buscarlo. video
Caso Elian.

En exclusiva la mamá del niño hallado en Abra Pampa: "Alguien lo sacó de ahí"

Maps Ruta Provincial 22 El Pongo - Imagen ilustrativa video
Importante.

Más de 10 rutas intransitables en Jujuy, hoy 13 de marzo: cuáles son

Lluvias para el sábado en Jujuy.
Jujuy.

Vuelve la alerta amarilla con tormentas y posible granizo: para cuándo

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel