Rige alerta amarilla para este fin de semana en Jujuy: cuándo y qué zonas están afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas que afectará a distintos sectores de la provincia de Jujuy durante el fin de semana. Según el organismo, se prevén precipitaciones y tormentas aisladas , algunas de las cuales podrían presentarse con intensidad moderada.

Advertencia. Extienden la alerta por tormentas severas en Jujuy: por cuántos días y zonas afectadas

Precaución. Alerta amarilla por fuertes tormentas para este lunes en Jujuy

De acuerdo al pronóstico oficial, las condiciones de inestabilidad se desarrollarán principalmente entre la tarde y la noche , por lo que se recomienda a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del clima.

El aviso meteorológico alcanza a varios departamentos y sectores de la provincia. Las áreas incluidas en la alerta amarilla son:

En estas regiones podrían registrarse tormentas localmente fuertes, ráfagas de viento, actividad eléctrica y precipitaciones intensas en cortos períodos .

Cómo estará el tiempo en San Salvador de Jujuy

El pronóstico del SMN indica que en San Salvador de Jujuy el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a 18°C y una máxima que rondará los 25°C.

Durante la mañana se esperan condiciones mayormente nubladas, mientras que hacia la tarde y la noche podrían registrarse tormentas aisladas, con probabilidades de precipitación de entre 10% y 40%.

Recomendaciones ante la alerta

Ante este tipo de alertas, el SMN sugiere tomar precauciones, entre ellas:

Evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

No refugiarse debajo de árboles o estructuras inestables.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Asegurar objetos que puedan volarse con el viento.

Las autoridades recomiendan seguir la evolución del pronóstico, ya que las condiciones meteorológicas podrían actualizarse durante el fin de semana.