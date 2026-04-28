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28 de abril de 2026 - 10:17
Jujuy.

La familia de Sergio Callata presentó muestras de ADN en la investigación contra Matías Jurado

Familiares de Sergio Callata presentaron en la justicia una muestra de ADN para saber si fue víctima de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Alto Comedero. “queremos estar tranquilas de que no pasó por ahí”, dijo su pareja.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sergio Callata.

Sergio Callata.

El pasado 24 de abril se cumplieron cuatro años de la desaparición de Sergio Callata, desde entonces su familia lleva adelante un pedido de justicia y que la causa no se cierre. “No hay avances ni ninguna hipótesis. Como madre de sus hijos busco una respuesta, día a día preguntan donde está y porque desapareció su papá”, dijo Jorgelina Pelo, pareja de Sergio.

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“Seguimos a la espera, nos dijeron que esperemos porque son muchos los cotejos que se presentaron”, y agregó que “queremos sacarnos la duda de que haya sido una de sus víctimas, queremos estar tranquilas de que no pasó por ahí”.

Matias jurado

Cuatro años de su desaparición

Sobre el avance de la causa Jorgelina Pelo sostuvo que “ya son cuatro años de su desaparición, sin avances en la causa y con el miedo que se cierre todo y no lo sigan buscando. No se sabe nada, ninguna hipótesis para saber qué pasó con él”.

“Como madre de sus hijos busco una respuesta, día a día preguntan dónde está su papá y porque desapareció”, se lamentó y agregó que “es difícil no tener respuestas o que pasó ese día con el papá de mis hijos”.

Por último la pareja de Callata recordó que “Sergio está desaparecido y lo seguimos buscando porque necesitamos cerrar esta pesadilla que comenzó el 24 de abril de 2022”.

“Ver sufrir y llorar a mis hijos pidiendo una respuesta que todavía no tenemos es desesperante”, finalizó.

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