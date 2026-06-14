La histórica dirigente de derechos humanos Taty Almeida murió este domingo a los 95 años. La noticia fue confirmada por integrantes de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora , quienes informaron que la referente permanecía internada desde hacía varios días en el Hospital Italiano.

Luto. Murió Vera Jarach, una de las referentes de Madres de Plaza de Mayo

A través de sus redes sociales, la organización expresó su profundo pesar por la partida de una de las figuras más emblemáticas de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia en Argentina.

“Las palabras no alcanzan, se nos quedan cortas, se nos hace un nudo en la garganta. Gracias por enseñarnos que amar es resistir, que la única lucha que se pierde es la que se abandona”, señalaron en el mensaje de despedida.

Nacida el 28 de junio de 1930 en el barrio porteño de Belgrano, su nombre completo era Lidia Stella Mercedes Miy Uranga. Se desempeñó como docente y llevó una vida alejada de la militancia política hasta que la desaparición de su hijo, Alejandro Martín Almeida, cambió para siempre su historia.

Alejandro tenía 20 años, trabajaba en la agencia Télam y estudiaba Medicina en la Universidad de Buenos Aires cuando fue secuestrado en junio de 1975. Desde entonces, Taty inició una búsqueda que se convirtió en una causa de vida y que la llevó a integrarse en 1979 al movimiento de Madres de Plaza de Mayo.

image Murió Taty Almeida ex presidenta de madres de Plaza de Mayo.

Tras la división interna de la organización en 1986, pasó a formar parte de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, espacio desde el cual continuó participando activamente en marchas, actos, conferencias y actividades vinculadas a los derechos humanos durante casi cinco décadas.

Con el paso de los años se transformó en una de las voces más respetadas y reconocidas del país, manteniendo siempre vigente el reclamo por los desaparecidos durante la última dictadura militar y promoviendo la defensa de los derechos humanos para las nuevas generaciones.

Desde la organización destacaron también su capacidad para acompañar a jóvenes militantes, construir puentes entre generaciones y sostener la lucha con firmeza, pero también con cercanía y sensibilidad.

Hasta sus últimos años continuó participando de actividades públicas y mantuvo intacto su compromiso con las banderas de memoria, verdad y justicia que marcaron toda su trayectoria.