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5 de agosto de 2026 - 18:11
Jueves.

Cortes de calles en el centro de Jujuy por la procesión al Santísimo Salvador

El operativo de tránsito comenzará este jueves 6 de agosto a las 13. Habrá interrupciones en dos intersecciones y restricciones para estacionar en diferentes sectores del casco céntrico.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Cortes de calles por la procesión al Santísimo Salvador

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Dónde serán los cortes de tránsito

La Dirección General de Tránsito y Transporte confirmó que se interrumpirá la circulación vehicular en dos intersecciones del casco céntrico:

  • Belgrano y Coronel Gorriti.
  • Alvear y Sarmiento.

Los cortes comenzarán a partir de las 13 horas y permanecerán activos durante el desarrollo de la celebración religiosa.

Día del Santísimo Salvador.

Día del Santísimo Salvador.

Calles donde no se podrá estacionar

Además de las interrupciones, se realizará el despeje de diferentes calles por las que se desarrollará el operativo. En estos sectores estará restringido el estacionamiento:

  • Independencia, desde Sarmiento hasta Lavalle.
  • Lavalle, desde Independencia hasta Alvear.
  • Alvear, desde Lavalle hasta Sarmiento.

Por este motivo, los conductores deberán retirar previamente los vehículos estacionados en esas cuadras y buscar recorridos alternativos para evitar demoras.

Inspectores ordenarán la circulación

Durante la jornada se colocará señalización móvil en los sectores afectados y habrá personal del Cuerpo de Inspectores encargado de ordenar el tránsito y orientar tanto a conductores como a peatones.

Desde el municipio solicitaron respetar las señales dispuestas, seguir las indicaciones del personal y circular con precaución por el centro de San Salvador de Jujuy mientras se desarrolle la procesión.

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