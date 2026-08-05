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5 de agosto de 2026 - 09:52
Jujuy.

Canal 4 transmite este jueves la procesión y misa en honor al Santísimo Salvador

Este jueves Canal 4 hará una transmisión especial de la procesión y misa en honor al Santísimo Salvador.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
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En el marco de las celebraciones en honor al Santísimo Salvador, este jueves 6 de agosto, Canal 4 transmitirá desde las 17 horas la procesión y misa que se harán por calles céntricas y desde la Iglesia Catedral.

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Quienes quieran seguir la ceremonia podrán hacerlo a través de la pantalla de Canal 4, como así también por YouTube y la web de TodoJujuy.com

Cuál será el recorrido de la procesión

La procesión comenzará en la Iglesia Catedral y avanzará por calle Sarmiento, Independencia y Lavalle. Luego, los fieles descenderán por calle Alvear para regresar nuevamente hacia la Iglesia Catedral.

El operativo ya fue coordinado con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, el SAME y la Policía de la Provincia, con el objetivo de garantizar la seguridad durante todo el trayecto. Además, el recorrido estará completamente sonorizado para que los participantes puedan acompañar las oraciones, meditaciones y canciones durante la celebración.

Santísimo Salvador
Santísimo Salvador

Misa en el atrio de la Catedral

Una vez que la imagen regrese al atrio de la Iglesia Catedral, el obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, encabezará una misa concelebrada, prevista aproximadamente para las 18.

La celebración tendrá además un significado especial, debido a que ese mismo día se cumplirán 14 años de la toma de posesión de Daniel Fernández como quinto obispo de la Diócesis de Jujuy.

Santísimo Salvador

Santísimo Salvador

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