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28 de julio de 2026 - 14:23
Jujuy.

Santísimo Salvador: comenzó la novena en honor al patrono de la Ciudad

Las actividades por el Santísimo Salvador comenzaron ayer en la Iglesia Catedral. Hoy dio inicio a la novena en honor al patrono de la ciudad.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La Iglesia Catedral dio a conocer el programa de los Solemnes Cultos en honor al Santísimo Salvador. Las celebraciones comenzaron ayer lunes 27 de julio y se extenderán hasta el 6 de agosto con misas, bendiciones especiales, una procesión y la tradicional fiesta patronal.

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Las actividades en honor al patrono de la ciudad y de la Diócesis de Jujuy se realizan bajo el lema "Con Cristo Salvador: todos somos Iglesia, todos somos misión" y las actividades se desarrollarán en el marco del Año Juvenil y Vocacional.

Durnate la jornada del lunes 27 se realizó la entronización de las imágenes del Salvador en la Iglesia Catedral y la bendición de los fieles con la capa del Santísimo Salvador. Así también cada jornada contará con la participación de distintas instituciones, movimientos pastorales y sacerdotes invitados, además de una bendición especial y una reflexión temática.

Cronograma de la novena

  • 28 de julio: Bendición de imágenes y cuadros de Cristo, María o los Santos.
  • 29 de julio: Bendición de la luz (los fieles deberán llevar velas).
  • 30 de julio: Bendición de las Biblias.
  • 31 de julio: Bendición de incienso y sahumerios.
  • 1 de agosto: Bendición de llaves de casas, vehículos y motocicletas.
  • 2 de agosto: Bendición del agua (llevar un recipiente).
  • 3 de agosto: Bendición de rosarios, medallas y escapularios.
  • 4 de agosto: Bendición de alianzas matrimoniales y del compromiso.
  • 5 de agosto: Bendición del pan.

Fiesta patronal

Las actividades centrales se realizarán el jueves 6 de agosto con el siguiente programa:

  • 8:00: Misa de comunión general.
  • 10:00: Misa para los devotos del Santísimo Salvador.
  • 17:00: Procesión con la imagen histórica del Santísimo Salvador por las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Sarmiento.
  • 17:45: Santa Misa de Fiesta Patronal, presidida por el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández.
César Fernández en la celebración por el Santísimo Salvador

César Fernández en la celebración por el Santísimo Salvador

Fechas destacadas

7 de agosto: Fiesta de San Cayetano, con misas a las 8 y a las 20.

Del 6 al 14 de agosto: Novena en honor a la Virgen de la Asunción (Virgen de Urkupiña).

15 de agosto: Solemnidad de la Asunción, habrá celebraciones litúrgicas a las 8 y a las 20 horas.

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