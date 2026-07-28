Santísimo Salvador: comenzó la novena en honor al patrono de la Ciudad

La Iglesia Catedral dio a conocer el programa de los Solemnes Cultos en honor al Santísimo Salvador. Las celebraciones comenzaron ayer lunes 27 de julio y se extenderán hasta el 6 de agosto con misas, bendiciones especiales, una procesión y la tradicional fiesta patronal.

Las actividades en honor al patrono de la ciudad y de la Diócesis de Jujuy se realizan bajo el lema "Con Cristo Salvador: todos somos Iglesia, todos somos misión" y las actividades se desarrollarán en el marco del Año Juvenil y Vocacional.

Durnate la jornada del lunes 27 se realizó la entronización de las imágenes del Salvador en la Iglesia Catedral y la bendición de los fieles con la capa del Santísimo Salvador. Así también cada jornada contará con la participación de distintas instituciones, movimientos pastorales y sacerdotes invitados, además de una bendición especial y una reflexión temática.

Cronograma de la novena 28 de julio: Bendición de imágenes y cuadros de Cristo, María o los Santos.

29 de julio: Bendición de la luz (los fieles deberán llevar velas).

30 de julio: Bendición de las Biblias.

31 de julio: Bendición de incienso y sahumerios.

1 de agosto: Bendición de llaves de casas, vehículos y motocicletas.

2 de agosto: Bendición del agua (llevar un recipiente).

3 de agosto: Bendición de rosarios, medallas y escapularios.

4 de agosto: Bendición de alianzas matrimoniales y del compromiso.

5 de agosto: Bendición del pan. Fiesta patronal Las actividades centrales se realizarán el jueves 6 de agosto con el siguiente programa:

8:00: Misa de comunión general.

10:00: Misa para los devotos del Santísimo Salvador.

17:00: Procesión con la imagen histórica del Santísimo Salvador por las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Sarmiento.

17:45: Santa Misa de Fiesta Patronal, presidida por el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández. César Fernández en la celebración por el Santísimo Salvador Fechas destacadas 7 de agosto: Fiesta de San Cayetano, con misas a las 8 y a las 20. Del 6 al 14 de agosto: Novena en honor a la Virgen de la Asunción (Virgen de Urkupiña). 15 de agosto: Solemnidad de la Asunción, habrá celebraciones litúrgicas a las 8 y a las 20 horas.

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