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4 de agosto de 2026 - 18:50
Pronóstico.

Procesión del Santísimo Salvador: prevén una tarde de hasta 29°C en la capital de Jujuy

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida y sin lluvias para la celebración central del patrono de la capital jujeña. Recomiendan asistir con agua y protección para el sol.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En diálogo con TodoJujuy, Alfaro confirmó que el escenario para la misa se instalará sobre calle Sarmiento y anticipó que las altas temperaturas serán uno de los aspectos a tener en cuenta durante la jornada. "Esperamos que no haga mucho calor, le pedimos a la gente que venga con una gorrita y con una botellita de agua para poder pasar todo este tiempo", expresó.

El sacerdote explicó además que la procesión comenzará a las 17 y culminará con la misa presidida por el obispo Daniel Fernández y la tradicional cantata. "La procesión va a comenzar a las 5 de la tarde y luego será la Santa Misa presidida por nuestro obispo. Va a terminar bastante tarde con la cantata después de la celebración", detalló.

Qué dice el pronóstico

Según el pronóstico oficial, la jornada del jueves comenzará con una temperatura mínima cercana a los 5°C, pero durante la tarde el termómetro ascenderá hasta los 29°C, sin probabilidades de lluvias. Para el horario de inicio de la procesión se espera una tarde cálida, con cielo mayormente nublado y viento del sector sur de entre 13 y 22 km/h, condiciones que se mantendrán durante buena parte de la celebración.

Hacia la noche, cuando finalicen la misa y la cantata, la temperatura descenderá hasta aproximadamente 20°C, con cielo despejado.

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Cómo será la celebración

Las actividades comenzarán por la mañana con misas a las 8 y a las 10, esta última destinada a la comunión general. A las 17, la imagen histórica del Santísimo Salvador partirá desde la Iglesia Catedral para recorrer las calles del centro. El trayecto avanzará por Sarmiento, Independencia y Lavalle, continuará por Alvear y regresará nuevamente a la Catedral.

Alfaro indicó que toda la organización ya fue coordinada con distintas áreas para garantizar el normal desarrollo de la celebración. "Ya hemos hecho toda la gestión con la Municipalidad, Tránsito, la Policía y el SAME. También tendremos todo el recorrido sonorizado para que la gente pueda acompañar las oraciones durante la procesión", aseguraron en diálogo con TodoJujuy.

Al regresar al atrio de la Catedral, cerca de las 18, monseñor Daniel Fernández presidirá la misa central en honor al Santísimo Salvador, patrono de San Salvador de Jujuy. La jornada concluirá con la tradicional cantata, uno de los momentos más esperados por la comunidad religiosa.

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