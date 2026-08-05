El Obispo de Jujuy adelantó cuáles serán las actividades del Papa León XIV en Argentina

El Obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, adelantó en exclusiva a Canal 4 algunas de las actividades que podría realizar el Papa León XIV durante su visita a Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Además, señaló que un grupo de feligreses jujeños podría organizarse para viajar y participar de algunas celebraciones.
La visita fue confirmada en el marco del anuncio de la Santa Sede, que incluyó una ruta por Argentina, Uruguay y Perú. En el caso argentino, los lugares de epicentro serán Buenos Aires, Luján y Córdoba.
La agenda del Papa León XIV en Argentina
César Daniel Fernández explicó que, por ahora, la información oficial disponible es la comunicada por la Santa Sede, aunque ya se anticipa una agenda con distintas actividades en Argentina, Uruguay y Perú.
El Obispo indicó que el detalle de cada evento todavía forma parte de la organización, pero adelantó que la visita incluiría actos masivos y encuentros con distintos sectores.
El detalle de cada evento tiene una agenda interesante, con actos masivos, encuentros con sectores de la sociedad, de la Iglesia, con Obispos, distintos sacerdotes, además con el mundo de la cultura y políticos. Está pensado que en Buenos Aires también pueda visitar el Cottolengo de Claypole y la cárcel de Devoto. El detalle de cada evento tiene una agenda interesante, con actos masivos, encuentros con sectores de la sociedad, de la Iglesia, con Obispos, distintos sacerdotes, además con el mundo de la cultura y políticos. Está pensado que en Buenos Aires también pueda visitar el Cottolengo de Claypole y la cárcel de Devoto.
La expectativa por Santiago del Estero
Fernández también contó que existía la expectativa de que el Papa pudiera visitar Santiago del Estero, aunque finalmente no se dio por los tiempos previstos para la gira.
“Teníamos expectativas y ofrecimos que fuera a Santiago del Estero, pero el tiempo no se dio, porque es una visita corta por tres países y se entiende que esté más tiempo en Perú porque es su lugar donde vivió más tiempo”, manifestó Monseñor.
Jujeños que podrían viajar para ver al Papa
El Obispo de Jujuy adelantó que analizarán cómo organizar a los fieles que quieran viajar, especialmente a Córdoba, para participar de las celebraciones.
“Vamos a ver cómo nos organizamos”, aseguró y seguido indicó en ese sentido, que ya existe interés por parte de feligreses jujeños.
“Ya hay inquietud de la gente de ir a Córdoba para participar de las celebraciones. Realmente uno piensa en los feligreses que quieran participar e ir, así que organizaremos algo”, puntualizó el Obispo César Daniel Fernández sobre quienes quieran ser parte de la visita del Papa León XIV en Argentina.
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