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5 de agosto de 2026 - 13:51
Jujuy.

Caso Matías Jurado: fue notificado de la acusación y se acerca el juicio oral

aMatías Jurado está acusado como presunto autor de cinco homicidios agravados en concurso real. Ahora resta la audiencia de control de acusación

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
matias jurado MPA declaracion (3)

A un año del allanamiento a su vivienda, la causa contra Matías Jurado dio un nuevo paso judicial. Este martes 4 de agosto de 2026, el imputado fue trasladado hasta la Fiscalía de calle Urquiza, donde se le notificó formalmente el requerimiento de citación a juicio y se le entregó una copia de la acusación.

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Jurado permanece imputado como presunto autor de cinco hechos de homicidio agravado, en concurso real, en una de las causas policiales y judiciales más impactantes de los últimos años en Jujuy.

Según se informó, el acusado llegó acompañado por la secretaria de la Defensoría, en el marco del trámite procesal correspondiente. La notificación representa un paso necesario antes de avanzar hacia la próxima instancia: la audiencia de control de acusación.

Qué significa la notificación de la acusación

La notificación del requerimiento de citación a juicio implica que la Fiscalía formalizó los hechos por los cuales pretende llevar a Jurado al debate oral. En ese documento se detallan la acusación, la calificación legal y la prueba que el Ministerio Público de la Acusación buscará sostener durante el juicio.

No significa que el juicio comience de inmediato. Antes debe realizarse la audiencia de control de acusación, una etapa clave donde las partes podrán discutir la acusación, plantear objeciones, revisar la prueba ofrecida y definir qué elementos llegarán finalmente al debate. Recién después de esa instancia se podrá establecer la fecha de inicio del juicio oral.

El imputado, Matías Jurado, recibió copia del requerimiento de citación a juicio en la Fiscalía de calle Urquiza.

El imputado, Matías Jurado, recibió copia del requerimiento de citación a juicio en la Fiscalía de calle Urquiza.

Una causa que puede llegar a la pena máxima

La acusación contra Jurado es de máxima gravedad: cinco hechos de homicidio agravado, atribuidos en concurso real. Desde la Fiscalía entienden que, en caso de llegar a una condena, la pena aplicable podría ser la prisión perpetua, la máxima prevista para este tipo de delitos.

De todos modos, esa definición no se resuelve en esta etapa. La pena solo podrá determinarse si el caso llega a juicio y si el tribunal considera probado, más allá de toda duda razonable, que el acusado es responsable de los hechos imputados.

A un año del inicio de la investigación, el expediente entra ahora en una etapa decisiva. La familia de las víctimas, la defensa y la Fiscalía esperan la audiencia de control de acusación, que será el paso previo para que la causa quede encaminada hacia el juicio oral.

Lo que tenés que saber

  • Matías Jurado fue notificado este martes 4 de agosto de 2026.
  • El trámite se realizó en la Fiscalía de calle Urquiza.
  • Le notificaron el requerimiento de citación a juicio.
  • También se le entregó copia de la acusación.
  • Llegó acompañado por la secretaria de la Defensoría.
  • Permanece imputado como presunto autor de cinco homicidios agravados.
  • La acusación es en concurso real.
  • Todavía falta la audiencia de control de acusación.
  • Después de esa audiencia se definirá la fecha del juicio oral.
  • En caso de condena, la pena podría ser prisión perpetua.

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