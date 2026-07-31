Matías Jurado: cerraron la investigación y la causa se encamina al juicio

A un año de la detención de Matías Jurado, acusado por cinco homicidios en Jujuy , la causa dio un paso clave: la Fiscalía dio por concluida la investigación penal preparatoria y presentó formalmente la acusación. Además, la Justicia prorrogó por 30 días la prisión preventiva del imputado.

Jujuy. Matías Jurado: pruebas, avances y su día a día en el penal a la espera del juicio

La audiencia se realizó este viernes y estuvo encabezada por el juez Marco Espinassi , quien confirmó que el expediente ingresó en una nueva etapa procesal. A partir de ahora, las partes deberán analizar la acusación y la prueba que se pretende llevar al juicio oral.

“La Fiscalía puso en conocimiento que la investigación estaba terminada y materializó la acusación formalmente” “La Fiscalía puso en conocimiento que la investigación estaba terminada y materializó la acusación formalmente”

Durante la audiencia, la Fiscalía informó que la investigación penal preparatoria ya fue cerrada. Ese paso permite avanzar con la acusación formal, documento en el que se detallan los hechos atribuidos al imputado y las pruebas que sostendrán el planteo acusatorio.

“La Fiscalía puso en conocimiento que la investigación estaba terminada y materializó la acusación formalmente”, explicó el juez Marco Espinassi.

El magistrado detalló que ese documento tiene una importancia central porque le permite al acusado conocer con precisión cuáles son los hechos por los que irá a juicio y sobre qué deberá ejercer su defensa.

“Ese documento le hace saber al imputado cuáles son los hechos por los que va a ir a juicio y sobre cuáles deberá defenderse, además de contener el ofrecimiento de la prueba”, señaló.

Qué pasa ahora en la causa

Luego de la presentación de la acusación, el expediente debe avanzar hacia la etapa previa al juicio. Primero, la acusación será puesta en conocimiento de la querella, que representa a las víctimas, y luego de la defensa de Jurado.

El próximo paso será la audiencia de control de acusación, una instancia clave donde las partes discutirán qué pruebas serán incorporadas al debate oral. Si no surgen nuevos planteos, esa audiencia dejará la causa en condiciones de fijar una fecha para el inicio del juicio.

Espinassi explicó que, después de un año de investigación, el expediente ya pasó a la siguiente etapa.

“Después de un año de una investigación muy compleja, la causa ya avanzó a la siguiente etapa procesal. La investigación fue cerrada y ahora se encamina hacia el juicio” “Después de un año de una investigación muy compleja, la causa ya avanzó a la siguiente etapa procesal. La investigación fue cerrada y ahora se encamina hacia el juicio”

El juez Marco Espinassi prorrogó por 30 días la prisión preventiva mientras la causa avanza hacia el control de acusación.

Prorrogaron la prisión preventiva de Matías Jurado

Otro punto central de la audiencia fue la situación de detención de Jurado. Al cumplirse un año de prisión preventiva, el juez analizó si correspondía mantener la medida.

“Se venció un plazo importante, que es el del año de prisión preventiva. A partir de ese momento el Estado ya no puede mantener privada de la libertad a una persona, salvo que se trate de una causa compleja”, explicó Espinassi.

En ese marco, el magistrado ratificó que se trata de una causa compleja, por la magnitud de la investigación y las características del expediente. Esa calificación permite extender la prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.

“Se resolvió no solo la prórroga de la prisión preventiva, sino también reafirmar que se trata de una causa compleja, lo que permite continuar con la medida” “Se resolvió no solo la prórroga de la prisión preventiva, sino también reafirmar que se trata de una causa compleja, lo que permite continuar con la medida”

La Fiscalía solicitó una extensión de 30 días, plazo que fue concedido por el juez. Ese período coincide con el tiempo previsto para realizar la audiencia de control de acusación.

Una audiencia clave antes del juicio

La próxima audiencia será determinante para ordenar el camino hacia el juicio oral. Allí se debatirá la prueba que cada parte pretende utilizar y también volverá a discutirse si corresponde mantener la prisión preventiva.

“La prórroga fue por 30 días porque ese es el plazo estimado para realizar la audiencia de control de acusación. Allí volverá a debatirse si corresponde mantener o no privado de la libertad al imputado” “La prórroga fue por 30 días porque ese es el plazo estimado para realizar la audiencia de control de acusación. Allí volverá a debatirse si corresponde mantener o no privado de la libertad al imputado”

Con esta resolución, Jurado continuará detenido mientras la causa avanza hacia la etapa de juicio. El expediente se mantiene como uno de los casos criminales más relevantes y complejos de los últimos años en Jujuy.

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