"No tenemos dónde poner una vela": el recuerdo de una víctima del caso Matías Jurado

Amiga de una de las víctimas de Matías Jurado.

A un año de la detención de Matías Jurado , Rosana, amiga de Juan Carlos González, recordó con dolor al hombre de 60 años identificado como una de las presuntas víctimas del caso que hasta el momento lleva una investigación por cinco muertes.

Jujuy. A un año del caso Matías Jurado, cómo avanza la investigación por el presunto asesino serial de Jujuy

Jurado fue detenido el 30 de julio de 2025 en Alto Comedero. Los hallazgos realizados en su vivienda abrieron la hipótesis de al menos cinco homicidios. Entre las personas vinculadas a la investigación se encuentra Juan Carlos González, quien había desaparecido el 11 de junio.

“ Ya pasó un año y, a pesar del tiempo, yo lo sigo esperando. Siempre me pregunto, no puedo creerlo ”, expresó Rosana en diálogo con Canal 4.

La identificación genética de Juan Carlos fue informada el 25 de septiembre. Sin embargo, Rosana señaló que la familia continúa atravesada por la incertidumbre y por la ausencia de un lugar concreto donde recordarlo.

“Siempre pensamos dónde vamos a poner una velita, dónde vamos a rezar. Cuando hay una persona fallecida uno busca un lugar, pero con Juan no pasó lo mismo”, sostuvo.

Matías Jurado.

También cuestionó el acompañamiento recibido por los familiares durante la búsqueda y después de la confirmación del ADN. “Hay preguntas sin respuestas. Ellos quedan en la incertidumbre de que no hay más nada que un ADN”, afirmó.

El recuerdo de Juan Carlos

Rosana contó que los recuerdos aparecen en situaciones cotidianas, especialmente al escuchar música o al compartir momentos con amigos.

“Cada vez que escucho una banda lo recuerdo. Cuando necesito un amigo para comer un asado o compartir, lo recuerdo. Era un amigo de verdad”, señaló.

El 8 de junio, Juan Carlos habría cumplido 61 años. Ese día, sus allegados encendieron una vela en su memoria. “Hubo una velita, pero no estuvo él. Fue una velita para decir: ‘¿Dónde estás?’”, relató.

La expectativa por la causa judicial

Rosana indicó que este viernes habrá una nueva audiencia y aseguró que la familia recibió información sobre un posible juicio en noviembre. Ese dato, según aclaró, fue transmitido por los familiares y todavía depende del avance judicial.

“La Justicia tiene que seguir, acelerar y no dejar esto ahí nomás”, reclamó y también manifestó preocupación ante el pedido de libertad del acusado y pidió que se contemple el temor y el sufrimiento de las familias.

“Duele escuchar que esta persona se cree inocente y pide la libertad. Ellas tienen miedo, pero esta es una causa justa: buscar a nuestro amigo, a su hermano, a su tío”, concluyó.