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30 de julio de 2026 - 19:13
Policiales.

Caza ilegal en Salta: detuvieron a tres hombres con animales silvestres

El procedimiento fue realizado por la División Policía Rural y Ambiental durante un operativo de control en el acceso este de la capital salteña.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Personal de la Policía de Salta detectó nuevamente la presencia de actividades vinculadas a la caza ilegal.

Personal de la Policía de Salta detectó nuevamente la presencia de actividades vinculadas a la caza ilegal.

Personal de la Policía de Salta detectó nuevamente la presencia de actividades vinculadas a la caza ilegal en la provincia luego de un operativo de control y prevención que terminó con tres hombres demorados y sancionados. El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 9.

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El trabajo policial se desencadenó durante una recorrida preventiva realizada en el sector del ex Peaje Aunor, donde efectivos de la División Policía Rural y Ambiental detuvieron la marcha de los sospechosos mientras se desplazaban por la zona.

Caza ilegal: se encontró dos ejemplares de fauna silvestre muertos

Al inspeccionar los objetos que llevaban consigo, los agentes detectaron la presencia de elementos provenientes de actividades de caza ilegal, realizadas sin la autorización correspondiente.

Durante el operativo, los efectivos incautaron dos ejemplares de fauna silvestre muertos que eran trasladados por los involucrados, en incumplimiento de la normativa vigente que regula este tipo de actividades.

Luego, las autoridades dispusieron el decomiso de los animales encontrados, al considerar que su traslado y manipulación podían constituir un peligro para la salud pública.

Desde el área de Prensa de la Policía informaron además que el trámite administrativo y las medidas judiciales derivadas del procedimiento quedaron bajo la intervención de la Unidad Fiscal Contravencional, que será la encargada de analizar el caso y establecer las sanciones correspondientes para los tres hombres involucrados.

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