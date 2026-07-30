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30 de julio de 2026 - 11:48
Proceso.

A un año de la detención de Matías Jurado, su abogado explicó cómo llega la causa al juicio

La causa entra en su etapa final. El abogado de Matías Jurado explicó cuáles son las instancias pendientes antes del juicio oral.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Casa de Matías Jurado (3)

A casi un año de la detención de Matías Jurado, acusado por cinco homicidios agravados en una de las causas criminales más impactantes de Jujuy, el expediente ingresó en una etapa decisiva. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para el juicio oral, el proceso judicial ya transita las últimas instancias previas al debate.

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En una entrevista exclusiva con TodoJujuy, el abogado defensor Roberto Savio explicó en qué etapa se encuentra la causa y cuáles son los pasos que todavía deben cumplirse antes de que el caso llegue a un tribunal.

Una audiencia clave antes del juicio

Savio confirmó que la causa avanza hacia una audiencia previa al control de acusación, instancia que marcará el comienzo de la etapa final del proceso. "Estamos en un momento bisagra porque se ha fijado una próxima audiencia, previa a realizarse la audiencia intermedia de control de acusación, que es la que nos prepara para la fijación del debate oral"; aseguró.

El abogado explicó que esta etapa permitirá continuar con el procedimiento necesario para que posteriormente pueda fijarse la fecha del juicio oral. Según indicó, el avance del expediente demandó un importante trabajo técnico tanto por parte del Ministerio Público de la Acusación como de la Defensa. "Se dieron ciertas situaciones investigativas que fueron demorando el avance del proceso, no porque esto signifique una falta de actividad, sino porque fue demandando mayor actividad de equipos técnicos desde la Fiscalía y desde el Ministerio de la Defensa", puntualizó.

El letrado remarcó que las demoras estuvieron vinculadas al desarrollo de distintas medidas de prueba necesarias para completar la investigación.

El próximo paso será la citación a juicio

Savio explicó que, una vez cumplidas las instancias procesales pendientes, la causa quedará en condiciones de avanzar hacia la citación a juicio. "Ya están presentados los informes, fueron evaluados por el equipo de la defensa y resta que nos notifiquen el requerimiento de citación a juicio", amplió y destacó que ese requerimiento será uno de los últimos pasos antes de que el expediente sea remitido al tribunal que llevará adelante el debate oral.

El juicio seguirá siendo por cinco homicidios agravados

El abogado confirmó que la acusación contra Matías Jurado no sufrió modificaciones durante la investigación. "La persona imputada se encuentra hoy acusada como presunto autor de cinco hechos de homicidio con dos agravantes", sostuvo y explicó que esa imputación será el eje central de la discusión cuando finalmente se realice el juicio oral.

"Ese es el núcleo central de la discusión que se va a plantear ante el tribunal que sea sorteado para llevar adelante el juicio", aseguró.

La próxima audiencia será por videoconferencia

Finalmente, Savio confirmó que Matías Jurado participará de la próxima audiencia de manera remota desde el establecimiento penitenciario donde permanece detenido. "Se debe garantizar siempre la participación de las personas sometidas a proceso. Esto significa que efectivamente Matías Jurado va a estar presente", explicó y remarcó que la audiencia se desarrollará mediante una plataforma de videoconferencia con la participación de la Fiscalía, la Defensa, el imputado y las querellas, como ocurre habitualmente en este tipo de instancias judiciales.

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

Casa de Matías Jurado en Alto Comedero

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