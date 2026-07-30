Finde Estudiantil: los objetos que no se podrán ingresar al estadio

En la previa del Finde Estudiantil, el Ente Autárquico Permanente dio a conocer el listado de elementos permitidos y prohibidos para ingresar al estadio 23 de Agosto.
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El Ente Autárquico Permanente difundió las recomendaciones que deberán tener en cuenta los estudiantes antes de ingresar al evento
En la previa del Finde Estudiantil, el Ente Autárquico Permanente dio a conocer el listado de elementos permitidos y prohibidos para ingresar al estadio 23 de Agosto.
Las indicaciones buscan ordenar el acceso y evitar inconvenientes durante las actividades previstas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.
Los estudiantes podrán ingresar al estadio con los siguientes elementos:
Entre los objetos prohibidos se encuentran:
Desde la organización solicitaron tener en cuenta las recomendaciones antes de asistir, ya que estos elementos no podrán atravesar los controles de ingreso al estadio.
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