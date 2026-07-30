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30 de julio de 2026 - 11:48
FNE 2026.

Finde Estudiantil: los objetos que no se podrán ingresar al estadio

El Ente Autárquico Permanente difundió las recomendaciones que deberán tener en cuenta los estudiantes antes de ingresar al evento

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
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Las indicaciones buscan ordenar el acceso y evitar inconvenientes durante las actividades previstas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Qué objetos estarán permitidos

Los estudiantes podrán ingresar al estadio con los siguientes elementos:

  • Protector solar.
  • Botellas o termos recargables, siempre que estén vacíos.
  • Gorra.
  • Paraguas sin punta.
  • Mochilas y riñoneras.

Los elementos que no podrán ingresar al estadio

Entre los objetos prohibidos se encuentran:

  • Bengalas de humo.
  • Bombas de papel.
  • Elementos cortantes.
  • Aerosoles y perfumes.
  • Encendedores.
  • Espejos y objetos de vidrio.
  • Pirotecnia.
  • Bebidas alcohólicas.
  • Cotillón.

Desde la organización solicitaron tener en cuenta las recomendaciones antes de asistir, ya que estos elementos no podrán atravesar los controles de ingreso al estadio.

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