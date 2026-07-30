Finde Estudiantil: los objetos que no se podrán ingresar al estadio

En la previa del Finde Estudiantil, el Ente Autárquico Permanente dio a conocer el listado de elementos permitidos y prohibidos para ingresar al estadio 23 de Agosto.

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Las indicaciones buscan ordenar el acceso y evitar inconvenientes durante las actividades previstas para el sábado 1 y domingo 2 de agosto.

Los estudiantes podrán ingresar al estadio con los siguientes elementos:

Entre los objetos prohibidos se encuentran:

Desde la organización solicitaron tener en cuenta las recomendaciones antes de asistir, ya que estos elementos no podrán atravesar los controles de ingreso al estadio.

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