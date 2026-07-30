Muerte del bebé en el Materno Infantil: "Mi hija tiene que ver a su hermano en un cementerio"

La mamá del bebé fallecido en el Hospital Materno Infantil contó que fue recibida por autoridades del Ministerio de Salud. Aseguró que le pidieron disculpas y le informaron que se tomarán medidas con el personal involucrado tras el caso.

Cabe destacar que días atrás la familia de Ayelén Ríos denunció una presunta negligencia en la atención que recibió la joven en el Hospital Materno Infantil de Jujuy luego de la muerte de su bebé, Salvador. Según indicaron sus familiares, cursaba un embarazo de 38 semanas.

Según contó Ayelén Ríos, durante el encuentro con referentes de Salud pudo relatar todo lo sucedido desde su ingreso al hospital hasta el fallecimiento de su hijo. "Me preguntaron sobre cómo fueron las cosas. Yo les conté todo lo sucedido. Me explicaron algunos inconvenientes que hubo", expresó.

Ayelén sostuvo que, durante la reunión, las autoridades reconocieron responsabilidades por parte del personal del hospital. "Fue un error de los trabajadores del hospital porque me dejaron sola. Me pidieron disculpas y aseguraron que se van a encargar de sancionar a cada una de las personas involucradas en lo que me pasó", afirmó.

"Nadie me devuelve a mi hijo"

Pese al compromiso de aplicar sanciones, la joven aseguró que ninguna medida podrá reparar la pérdida que sufrió. "A mí no me ayudan las sanciones porque nadie me devuelve a mi hijo, nadie me trae de nuevo a mi bebé", manifestó totalmente conmovida.

Además, describió el difícil momento que atraviesa junto a su familia desde el fallecimiento del recién nacido.

"No duermo, me cuesta un montón. Me cuesta estar. Solo me levanto por mi otra hija. Están siendo días muy difíciles. Nadie me va a devolver nada", expresó Ayelén, quien también habló del impacto que la muerte del bebé tuvo en su hija mayor, quien esperaba con ilusión la llegada de su hermano.

"Mi hija estaba feliz por su hermanito, planeaba la vida entera con su hermano. ¿Cómo le explico que ahora tiene que verlo en un cementerio?", relató crudamente sobre la realidad que atraviesa la familia.

Finalmente, reiteró que ninguna sanción ni reparación podrá aliviar el dolor que siente por la pérdida.

Detalles del caso

De acuerdo con el relato de la familia días atrás, Ayelén acudió por primera vez al hospital el viernes por la tarde debido a los dolores que sentía. “Mi hermana vino por la tarde porque estaba con mucho dolor de vientre. También tenía mucho dolor en una pierna porque estaba hinchada. La doctora de guardia le dijo que se fuera a su casa porque todavía faltaba y que viniera el médico del lunes”, señaló Brenda Ríos, hermana de la mamá del bebé.

Al día siguiente, Ayelen salió de su vivienda para realizar unas compras, pero comenzó a perder sangre cuando se dirigía hacia una parada. Sus familiares la trasladaron de urgencia y afirmaron que llegaron al hospital cerca de las 17.30. Brenda sostuvo que inicialmente tuvieron dificultades para que fuera recibida porque no llevaban el DNI ni la documentación del embarazo.

Según contó la hermana, una vez dentro del hospital le realizaron un monitoreo y una ecografía. La familia aseguró que posteriormente les informaron que le habían aplicado una medicación para frenar el parto, ya que tenía cuatro centímetros de dilatación y consideraban que se trataba de un embarazo de 35 semanas.

Brenda rechazó esa versión y afirmó que la joven cursaba la semana 38. “Mi hermana ya estaba de 38 semanas. Tenía que venir a ver a su doctor para programar la cesárea porque ya no faltaba nada para tener a mi sobrino con nosotros”, agregó. La mujer también cuestionó el trato que habría recibido su hermana por parte de una enfermera y sostuvo que una disculpa no resulta suficiente para la familia.