Nicolás Cabré habló tras la muerte de su hermano y anunció cambios en su obra

El comunicado de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano.

Luego de anunciar el fallecimiento de su hermano Duilio mediante un sentido mensaje publicado en redes sociales , Nicolás Cabré volvió a dirigirse a sus seguidores para contar cómo seguirá adelante la obra “ Ni media palabra ” y expresar su agradecimiento por las muestras de afecto que recibió durante este momento tan doloroso .

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El pasado domingo, el actor había comunicado la triste noticia a través de una historia de Instagram , donde compartió una imagen junto a su hermano en la que ambos aparecen sonrientes. Acompañando la foto, Cabré escribió unas emotivas palabras de despedida para recordarlo.

“Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años” , escribió.

Dos jornadas después de haber comunicado la muerte de su hermano , Nicolás Cabré volvió a aparecer en sus redes sociales para anunciar que la programación de la obra “ Ni media palabra ” sufrirá modificaciones a raíz del delicado momento personal que está atravesando.

“Esta semana, por motivos personales de público conocimiento, vamos a hacer únicamente las funciones del viernes y sábado, para poder despedirnos de esta temporada en Buenos Aires”, expresó el actor en el mensaje publicado.

Asimismo, transmitió tranquilidad al público que ya contaba con entradas para las presentaciones que fueron suspendidas o reprogramadas por estos cambios.

“Más adelante les vamos a pasar información sobre las opciones y de qué pueden hacer aquellos que ya tenían sus entradas”, explicó Nicolás Cabré. Cabe señalar que la presentación que estaba programada para el domingo 26 de julio ya había sido cancelada previamente.

El agradecimiento del actor a su público

Al finalizar su comunicado, Nicolás Cabré expresó sus disculpas por los cambios realizados en el cronograma de funciones de la obra y destacó su agradecimiento por las muestras de acompañamiento y afecto que recibió en los últimos días.

“Pido disculpas si esta modificación genera algún inconveniente y agradezco de corazón la comprensión y el cariño de siempre”, concluyó Nicolás Cabré.