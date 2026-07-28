Cristiano Ronaldo tendrá una serie propia donde será protagonista y productor

Cristiano Ronaldo , una de las figuras más importantes de la historia del fútbol , se prepara para dar un nuevo paso en su carrera con su llegada al mundo de la televisión a través de una producción propia en la que participará como actor y productor.

El delantero portugués estará al frente de Day 1s , una serie de drama que transcurre dentro del ambiente de los representantes de futbolistas . El proyecto significará también el estreno de su compañía audiovisual UR•Marv Studios , desarrollada junto al reconocido director y productor Matthew Vaughn .

El lanzamiento de esta producción llega luego de la reciente despedida de Portugal del Mundial , un episodio que impulsó a Ronaldo , actual futbolista del Al-Nassr de Arabia Saudita con 41 años , a explorar nuevos caminos fuera de las canchas.

De acuerdo con los detalles difundidos, Day 1s representará la primera ficción en la que el delantero tendrá una participación central tanto delante como detrás de escena, al desempeñarse como protagonista y productor ejecutivo . De esta manera, iniciará una nueva etapa profesional vinculada al entretenimiento .

Day 1s marcará el debut de Ronaldo en la pantalla como intérprete y productor ejecutivo. El futbolista será una de las figuras principales de la ficción y tendrá intervención en el desarrollo creativo de la propuesta, que estará realizada a través de UR•Marv Studios, la compañía audiovisual que creó junto a Matthew Vaughn, reconocido por su trabajo en producciones como Kingsman y X-Men: First Class.

La serie refleja la intención del portugués de ampliar su perfil profesional y afianzarse dentro del mundo del entretenimiento, incursionando en un ámbito completamente diferente al deportivo y hasta ahora desconocido para su trayectoria.

Según lo comunicado oficialmente, Cristiano Ronaldo fue quien promovió la realización de Day 1s con la intención de ocupar un rol central tanto frente a las cámaras como en la producción. El futbolista apostó por el atractivo del argumento y por el trabajo del equipo creativo encargado de llevar adelante la propuesta.

La filmación tendrá como escenario principal la ciudad de Londres y será financiada de manera independiente por UR•Marv Studios. Desde su creación, la compañía audiovisual ya completó dos películas vinculadas al ámbito deportivo y expresó su intención de combinar herramientas tecnológicas de vanguardia con las formas tradicionales de realización cinematográfica.

Una ficción sobre el detrás de escena del negocio del fútbol europeo

La producción Day 1s nace a partir de un concepto desarrollado por el representante de futbolistas Darren Dein y tiene a Matthew Vaughn como responsable del guion y la dirección. La ficción sigue la historia de Stanley Dalton, un personaje británico creado para la serie que trabaja como agente de fútbol, y aborda las dificultades, conflictos internos y cuestiones morales que atraviesan a quienes forman parte de ese mundo.

El comienzo del rodaje en Londres representa la primera etapa de un proyecto que apunta a conquistar tanto a los aficionados del fútbol como a quienes disfrutan de las ficciones dramáticas.

Desde el equipo encargado de la producción señalaron similitudes entre la propuesta de Day 1s y la reciente ficción brasileña The Playoffs, lanzada por Globo, ya que ambas historias se adentran en el universo de los representantes deportivos.

De todos modos, la nueva serie pretende marcar distancia a partir de la participación de personalidades reconocidas a nivel internacional y una trama que combinará suspenso, momentos de comedia y aspectos vinculados al funcionamiento del mercado futbolístico europeo.

Así será ‘Day 1s’

El reparto de Day 1s tendrá como protagonista a Damian Lewis, reconocido por su actuación en producciones como Homeland, quien interpretará a Stanley Dalton. A su vez, la ficción contempla la aparición especial de figuras relacionadas con el fútbol internacional, entre ellas Thierry Henry, además del reconocido artista británico Dave.

La presencia de estas personalidades busca fortalecer el vínculo entre el ámbito deportivo y la industria del entretenimiento, incorporando participaciones especiales y colaboraciones destacadas pensadas para captar la atención de públicos variados.

Matthew Vaughn, reconocido cineasta y productor británico, suma al proyecto la trayectoria adquirida en filmes como Lock, Stock and Two Smoking Barrels y Layer Cake. Su asociación con Cristiano Ronaldo apunta a convertir a UR•Marv Studios en una compañía con mayor protagonismo dentro del mercado audiovisual europeo, fusionando el alcance internacional del fútbol con el impacto de las grandes producciones para televisión.

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo mantiene vigente su carrera como futbolista profesional en Al-Nassr de Arabia Saudita. Sin embargo, la eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial frente a España significó el final de su recorrido en Copas del Mundo con la selección de su país.

Este nuevo escenario impulsó al delantero portugués a enfocarse en proyectos alejados de la competencia deportiva. Luego de una carrera en la que vistió camisetas de clubes históricos como Real Madrid y Manchester United, el futbolista comienza una fase diferente en la que la televisión y el desarrollo de contenidos audiovisuales pasan a tener un papel destacado.

La elección de Day 1s demuestra su intención de ampliar sus horizontes profesionales y su interés por incursionar en ámbitos vinculados a la creatividad y el entretenimiento, más allá de su trayectoria dentro del fútbol.